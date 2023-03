Paratici squalificato a livello mondiale dalla FIFA su richiesta della Federcalcio

Fabio Paratici, l’ex-direttore sportivo della Juventus, è stato sanzionato dalla FIFA su richiesta della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La sanzione imposta è stata una squalifica a livello mondiale, che gli impedisce di svolgere qualsiasi ruolo nell’ambito del calcio professionistico.

La FIFA ha ritenuto necessario prendere una posizione ferma nei confronti di Paratici, al fine di garantire l’integrità del calcio e della sua etica sportiva a livello globale. In sintesi, la sanzione inflitta a Paratici rappresenta un duro colpo per la sua carriera e per la sua reputazione all’interno del mondo del calcio.

Vediamo più da vicino questa vicenda calcistica.

La decisione della FIFA

La FIFA ha recentemente annunciato l’estensione a livello globale della squalifica di 30 mesi dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) all’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici.

Tutto ciò è avvenuto a segiuto della vicenda giudiziaria che lo coinvolge. Tale sanzione rappresenta una conseguenza significativa per il noto ex dirigente del club bianconero, che dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.

La decisione della FIFA di estendere la squalifica a livello mondiale dimostra la gravità delle azioni commesse dall’ex dirigente e la ferma determinazione delle autorità calcistiche di contrastare qualsiasi forma di violazione delle norme sportive e di etica.

La vicenda in questione rappresenta un ulteriore esempio della necessità di mantenere elevati standard di integrità e lealtà nel mondo dello sport e di garantire la giustizia in modo equo e imparziale.

Il comunicato

La FIFA ha emesso una nota a Sky Sports News, confermando che le sanzioni disciplinari comminate a Fabio Paratici dalla FIGC in relazione alle inchieste giudiziarie sulla Juventus, che coinvolgono sia le plusvalenze che la “manovra stipendi”, avranno effetto a livello globale.

Questa decisione è destinata a suscitare un impatto significativo non solo sul calcio italiano, ma anche su quello internazionale. La FIFA, infatti, è l’organo di governo del calcio a livello mondiale e, pertanto, la sua conferma delle sanzioni imposte a Paratici ha un peso considerevole.

“La FIFA conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente della commissione disciplinare della FIFA ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla FIGC ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale”.

La sanzione per Paratici

Paratici, attualmente in carica come direttore generale del Tottenham, dovrà affrontare le conseguenze delle sanzioni che gli saranno imposte. Va notato che Paratici ha già ricevuto una squalifica di 30 mesi dall’attività calcistica dalla Federazione Italiana, ma ciò nonostante continua a rivestire il ruolo di uomo mercato presso la squadra inglese.

Tuttavia, il club dovrà ora cercare un sostituto per Paratici in un tempo molto breve, in seguito all’esonero dell’allenatore Antonio Conte. Si può inoltre notare che Paratici è inoltre coinvolto in un grave scandalo di falso in bilancio.

Ciò ha portato alla sospensione di diversi dirigenti di alto livello del club bianconero, compreso il presidente Andrea Agnelli, che ha successivamente rassegnato le dimissioni dal cda. Data la gravità degli eventi e il coinvolgimento di Paratici, la situazione attuale del direttore generale del Tottenham richiede la massima attenzione e cautela.