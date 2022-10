Papà Totti non bada a spese, il regalo da migliaia di euro per Chanel: cosa ha comprato

Chanel Totti, secondogenita del Capitano della Roma, ha un nuovo regalo per raggiungere il papà a Roma Nord.

Dopo la separazione con Ilary si è trasferito a Vigna Clara e secondo molti, questo regalo sarebbe stato pensato per consentire alla figlia di muoversi agevolmente fra questa casa e quella storica dell’Eur dove è rimasta la Blasi.

Nuova Microcar per Chanel Totti

Il primogenito 17enne Cristian ha già la sua macchinetta, ora è la volta di Chanel.

La bionda 15enne molto attiva sui social, prossima a diventare una fantastica influencer al pari della mamma, potrà destreggiarsi meglio fra la casa a Roma Sud dove vive con lei e i fratelli, e quella a Roma Nord dove c’è il Francesco.

Chanel ha ritirato la sua Minicar nella giornata di ieri e la notizia è stata diffusa dal profilo Instagram di “Minicar Eur” che ha commentato la foto di una felice Chanel insieme al suo nuovo regalo così “Super consegna nella nostra sede per Chanel Totti che è venuta a ritirare il suo novo regalo”.

Non è ufficiale che il regalo sia stato pensato dall’ex Capitano per consentire alla figlia di muoversi meglio fra le due case, proprio come può fare Cristian. Tuttavia c’è il forte sospetto che Francesco abbia voluto donare serenità alla ragazza in un momento molto difficile in cui è importante trovare nuovi equilibri in questa nuova situazione.

Eccellente al volante

Già a maggio Chanel era apparsa in una diretta pubblicata da Ilary su Instagram mentre guidava una costosissima minicar e la madre non sembrava per nulla preoccupata.

Chanel si destreggia alla guida e ha già le idee ben chiare, sembra infatti che abbia chiesto al padre in regalo per i suoi 18 anni una costosissima Audi ma per ora dovrà accontentarsi della sua Aixam , la cui gamma parte da 9.800 euro.

Non si conosce il prezzo preciso di quella di Chanel, tuttavia la ragazza identica alla madre e molto legata anche al padre, è apparsa felicissima quando è andata a ritirarla ieri con tuta bianca e coda di cavallo.

Attivissima sui social dove coinvolge in simpatici balletti anche il resto della famiglia e molto discussa per alcune foto troppo sexy, Chanel sembra essere il nuovo fenomeno sulla cresta dell’onda e ogni dettaglio che la riguarda viene commentato dai suoi 9 milioni di follower su TikTok e riportato da tutte le testate giornalistiche.

Totti si è trasferito in un comprensorio esclusivo a Vigna Clara per seguire la sua nuova fiamma Noemi Bocchi ma nel suo cuore ci sarà sempre posto per i 3 splendidi figli avuti dalla Blasi, in particolare c’è un rapporto molto forte con la secondogenita che ora, potrà muoversi liberamente per stare insieme a lui.