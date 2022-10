Lady Diana, a galla il segreto nascosto per 30 anni: riguarda Camilla Parker

Un segreto tenuto nascosto da Lady Diana è venuto allo scoperto soltanto recentemente e, come potrebbe essere prevedibile, tira in ballo la nuova regina consorte Camilla.

Sono trascorsi ormai molti anni da quel triste 31 agosto 1997 che vide la morte di Lady Diana.

Lady Diana: una mancanza assordante

Con la morte della Regina Elisabetta, alla veneranda età di 96 anni, il pensiero di molti inglesi, e non solo, è corso a Lady Diana, venuta a mancare ben 25 anni fa. La mente è corsa verso di lei anche quando Re Carlo ha nominato Regina consorte Camilla Parker Bowles, diventata sua moglie nel 2005. L’incoronazione vera e propria del re avverrà soltanto a maggio.

I meme e i Tik Tok che vedevano una Lady Diana in contrapposizione a Camilla, notoriamente molto meno affascinante della defunta ex principessa. Eppure, il titolo oggi spetta a Camilla, una presenza importante anche nella vita di Diana che ha sempre saputo dell’amore che Carlo nutriva per la donna. Un amore che non poteva uscire alla luce del sole poiché la Bowles era già sposata e con figli.

La scelta di Lady Diana fu quasi un ripiego. Recentemente, le due donne sono state ancora affiancate a causa di un segreto che è emerso e che ha sbalordito tutti.

Il segreto venuto fuori

Come abbiamo scritto poco più sopra, la presenza di Camilla è stata sempre molto ingombrante nella relazione tra Carlo e Diana. Persino nel giorno delle nozze reali, Camilla ha fatto sentire la sua vicinanza all’amante. Infatti, gli fece un dono: dei gemelli con le iniziali di quelli che erano i nomignoli che utilizzavano quando erano in intimità. Come se non bastasse, invitata alle nozze, si sedette in prima fila, sfoggiando un abito bianco. Un vero e proprio smacco a Diana.

Il segreto che Lady Diana ha dovuto tenere nascosto persino a Carlo è stato il sesso di suo figlio Harry. Lei aveva potuto vedere il sesso del futuro nascituro nell’ecografia ma lo aveva tenuto per se. Un segreto che aveva voluto mantenere fino alla nascita del bambino perché Carlo avrebbe voluto tanto una femminuccia.

La famiglia ideale per Carlo sarebbe stata composta da un figlio maschio ed una figlia femmina. Al momento della nascita di Harry fu talmente snervato che riprese a frequentare abitualmente Camilla.

Un dettaglio che è stato rivelato da Andrew Morton nel suo libro dal titolo Diana, la vera storia nelle sue parole.

Come si può pensare che un padre non ami un figlio perché non è del sesso che egli desiderava? Inoltre, Carlo, com’è noto, ha avuto sempre dei dubbi circa la sua paternità nei confronti di Harry. Intanto, il mondo intero attende l’autobiografia di Harry, in cui potrebbe essere fatta chiarezza sulla morte di sua madre.