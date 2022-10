Ricordate Samuele di Amici? Ha fatto fortuna: mai nessuno ha raggiunto questi livelli

Samuele, ex allievo di Amici di Maria De Filippi è tornato in tv dichiarando di aver raggiunto un obiettivo che mai nessun altro è riuscito a fare. Ecco di cosa si tratta.

Amici di Maria De Filippi è il talent più longevo della televisione italiana e da ben ventidue edizioni cerca di mostrare ai telespettatori il meglio dei suoi partecipanti dando la possibilità agli allievi di vivere facendo quello per cui sono più portati.

La prima edizione del programma si intitolava Saranno Famosi, ma per non incorrere in problemi legali per via dell’omonimia con la famosa serie tv, si è deciso, da metà della seconda edizione, di chiamarlo Amici di Maria De Filippi, come un vecchio talk show presentato dalla conduttrice.

Samuele Barbetta: il suo percorso ad Amici

All’interno del programma sono passati tantissimi ragazzi che ora hanno una carriera florida sia nel mondo della musica come Alessandra Amoroso, Irama, Emma Marrone, Annalisa, Sangiovanni e tanti altri che nel mono della danza come Anbeta Toromani, Klaudia Pepa, Elena D’Amario e così via.

Durante le prime edizione, all’interno del talent erano presenti anche altre materie, tra cui la recitazione e tutti i concorrenti indipendentemente dalla loro categoria dovevano dimostrare di avere una buona preparazione in tutte le materie.

Nelle ultime edizioni, invece, le categorie si sono strette solamente al canto e alla danza, e i concorrenti devono dimostrare di avere talento soltanto nella disciplina per cui sono diventati titolari del banco.

All’interno della ventesima edizione del talent ha preso parte anche Giulia Stabile che ha vinto battendo al televoto finale il suo fidanzato, il cantautore Sangiovanni dato per favorito alla vittoria finale.

Il ballerino, classe 1997, ha fatto parte nella fase serale della squadra capitanata dalle docenti Veronica Peparini e Anna Pettinelli e assieme a lui a gareggiare per le due docenti erano proprio Giulia Stabile e il cantautore Aka 7even.

Samuele Barbetta è stato eliminato nel corso della settima puntata del serale della ventesima edizione del talent dopo un primo ballottaggio dove è stata salvata la ballerina Serena Marchese esibendosi sulle note del brano Kings of New York.

Successivamente, è stato protagonista del ballottaggio finale contro il ballerino Alessandro Cavallo e per l’occasione ha eseguito due coreografie sulle note dei brani What a Wonderful World e Hypnotized.

Alla fine, ad aver avuto la meglio è stato il suo sfidante e Samuele è stato eliminato dal talent venendo ricoperto da tanti elogi da parte della sua insegnante Veronica Peparini e da parte del pubblico e dei giudici del programma.

Samuel Barbetta oggi: obiettivi e sogni raggiunti

Anche se non ha conquistato la finale per due puntate, Samuele si è fatto valere sia all’interno del talent che all’esterno ed oggi può vantare di aver raggiunto un obiettivo nonostante la sua giovane età.

Giulia Stabile – adesso professionista del talent – è anche una delle conduttrici del programma Tu si Que Vales ed è proprio qui che ha avuto occasione di riabbracciare un suo ex compagno di talent e suo grande amico: il ballerino Samuele Barbetta.

Il danzatore si è presentato sul palco dello show del sabato sera assieme a degli altri ballerini che insieme formano la compagnia De Anima di cui ne è diventato il direttore artistico. Un momento di grande emozione, considerando anche le collaborazioni e i progetti in essere.

Le parole di Maria De Filippi

Solo pochi ballerini, della sua giovane età, possono vantare di essersi calati in questo ruolo e la stessa Maria De Filippi, dopo l’esibizione del danzatore e dei suoi allievi ha espresso delle belle parole nei suoi confronti:

“Ciao Sam, sei sempre più bravo. Ho sempre pensato, da quando ti ho visto, che il tuo mestiere sarebbe stato questo”

Dopo le parole della giudice del programma e conduttrice del talent che l’ha reso noto al grande pubblico, Samuel ha voluto abbracciare la sua amica Giulia Stabile dichiarandole di volerle bene.