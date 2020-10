Morto il padre di Francesco Totti: era positivo al Coronavirus

Enzo Totti, padre dell’ex capitano della Roma, Francesco, è morto oggi, lunedì 12 ottobre, all’Ospedale Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato per aver contratto il Coronavirus. Aveva 76 anni ed era affetto da altre patologie.

Morto il padre di Francesco Totti

Noto anche come “lo Sceriffo“, Enzo Totti è stato una figura fondamentale, non solo per la vita di Francesco Totti, ma anche per la sua carriera. Ex impiegato di banca, Enzo Totti è stato, insieme all’amata moglie Fiorella, l’artefice del successo del figlio.

Fu lui, infatti, a trasmettere per primo la passione del calcio e l’amore per la Roma al figlio. Recentemente, la leggenda della squadra giallorossa, rivolgendosi al padre, aveva scritto: “Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol dicevi che potevo farne quattro. Forse questa è stata la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori“.

Il legame fra Enzo e Francesco Totti

Spesso e volentieri, il padre di Francesco si presentava al campo di allenamento della Roma e partecipava ai ritiri di precampionato della squadra, sulle alpi italiane o austriache. Ma, a Trigoria, Enzo Totti era conosciuto anche per la leggendaria pizza alla mortadella che offriva ogni anno a tutti i giocatori in occasione del compleanno del figlio Francesco. Un padre presente, ma non ingombrante, che tutti ricordano con grande affetto.

Il messaggio di Francesco al padre

“Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio, anzi sceriffo“. Questo il messaggio che aveva scritto l’ex capitano della Roma il 19 marzo scorso, in occasione della Festa del Papà. Parole toccanti e piene di gratitudine verso quel padre, che non aveva mai mancato una sua partita, che lo aveva seguito ovunque, fino a quando un attacco cardiaco lo aveva costretto a fermarsi.

Oggi Enzo Totti lascia sua moglie Fiorella e i figli Francesco e Riccardo, ma il suo ricordo continua a vivere nella bellissima fotografia che lo ritrae giovane, insieme alla futura leggenda della Roma, il piccolo Francesco Totti.