Gran Bretagna: un secondo lockdown non è impossibile

Lo spettro del Covid continua ad aggirarsi per l’Europa e visti i danni che ha causato la scorsa primavera, i leader politici non hanno più intenzione di sottovalutarlo, compreso Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito. Noto per le sue dichiarazioni controverse in merito al virus e per averlo poi contratto, ora è molto più cauto nella gestione della pandemia, al punto da arrivare a valutare l’ipotesi di un secondo lockdown nel Regno Unito.

Nella giornata di sabato, l’OMS ha registrato l’ennesimo record di casi in Europa: 123.684, + 8,3% rispetto alla settimana precedenze, per un totale 6.809.678. In UK si sono verificati 12.872 nuovi casi, nella giornata precedente 15.166: numeri che fanno preoccupare, con un totale di contagiati di 603.716 e 42.825 vittime.

La preoccupazione del Ministero della Salute

Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha dichiarato alla Bbc che la situazione è molto grave e che si prenderanno provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti: “La prima linea di difesa che tutti devono rispettare è il distanziamento sociale. Il sistema di tracciamento dei contatti sta lavorando moto bene, e questa è una seconda linea di difesa. Dopo tutto questo ci sono i lockdown locali. L’ultima linea di difesa è un’azione completa a livello nazionale. Non vorrei che accadesse, ma faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza del popolo nel mezzo di una pandemia molto difficile”.

È assolutamente necessaria la collaborazione di tutti i cittadini affinché non si arrivi a un secondo lockdown generale, che comunque non è da escludere, ma intanto un lockdown parziale ha già interessato 10 milioni di britannici: nelle zone di Newcastle, Northumberland, North Tyneside, South Tyneside, Gateshead, County Durham e Sunderland non si potrà entrare in contatto con estranei e non si potrà uscire dopo le 22. Queste circa 2 milioni di persone si vanno dunque ad aggiungere alle 8 che stanno già seguendo norme simili, distribuite nelle altre regioni della Gran Bretagna, per un totale di circa il 15% della popolazione.

Il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag), consulente del governo, e Jonathan Van-Tan, vice direttore della Sanità per l’Inghilterra, hanno entrambi dichiarato che la situazione del loro paese è precaria e a un punto di non ritorno. Inevitabili azioni restrittive sempre più severe. Anche in vista della stagione e degli arrivi dei forti venti contrari autunnali, bisogna stare decisamente in allerta.

Secondo lockdown: i tre livelli di allerta

Johnson dovrebbe annunciare oggi i tre livelli di allerta di ogni zona del paese: medio, alto e molto alto, con conseguenti norme e restrizioni. Mentre sono ancora in corso le trattative con le amministrazioni locali, è già trapelato che potrebbe essere solo Liverpool la città dove il livello di allerta è molto alto (600 casi di Covid ogni 100mila persone nella prima settimana di ottobre, media del paese 74), con conseguente chiusura di pub e ristoranti.