Papa Francesco è in ospedale per dei controlli programmati

Papa Francesco si trova al Gemelli di Roma per alcuni controlli che erano già stati programmati da tempo.

La notizia è stata resa nota dalla sala stampa della Santa Sede, il cui direttore Matteo Bruni ha riferito che il pontefice ha fatto il suo ingresso nella struttura di Roma oggi pomeriggio, per sottoporsi al check up.

Papa Francesco al Gemelli

Da oggi pomeriggio Papa Francesco si trova al Gemelli di Roma per alcuni controlli programmati. Proprio nella struttura capitolina era stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro, zona del corpo che da tempo è affetta da una grave gonalgia, ovvero un forte dolore che durante gli spostamenti richiede l’uso della sedia a rotelle.

Ad esempio, lo abbiamo visto attraversare piazza San Pietro per celebrare i funerali di Ratzinger, in sedia a rotelle.

Proprio al Policlinico dove si trova ora è stato operato due anni fa per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, problema che aggiunto a quello al ginocchio, fa sì che alla sua veneranda età il pontefice sia sempre più provato dall’età che avanza, come è normale che sia.

Lui stesso ha ammesso, in occasione della ricorrenza dei 10 anni del suo pontificato lo scorso 13 marzo, che non ci penserebbe due volte a dare le dimissioni se i problemi di salute gli impedissero di svolgere correttamente e in maniera affidabile le sue funzioni di Capo della Chiesa Cattolica.

Papa Francesco ha parlato spesso del suo problema al ginocchio, quello che lo attanaglia di più, e in una recente intervista ah detto che per lui è un’umiliazione fisica importante che però sta guarendo bene. Probabilmente i controlli odierni sono proprio per verificare il decorso dopo la recente operazione.

Dopo la consueta udienza generale del mercoledì, il pontefice ha raggiunto il Policlinico nel primo pomeriggio e ora i fedeli lo attendono per la messa di domenica prossima, ovvero quella delle Palme, un appuntamento importantissimo per i fedeli che in questo modo commemorano l’ingresso del Signore a Gerusalemme. La settimana prossima poi sono previste le celebrazioni per la settimana santa e per la Pasqua.

Ancora, a fine aprile il Papa sarà impegnato in un viaggio in Ungheria, insomma nonostante i problemi deambulatori ha un’agenda ricca di impegni ai quali non vuole rinunciare. Continuerà a seguire la fisioterapia e ad aiutarsi con il bastone da passeggio ma fin quando la mente glielo consentirà, farà fede ai suoi impegni.