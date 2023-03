A renderlo noto il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi, che ha annunciato che sarà proprio lui a presiedere la funzione religiosa in piazza San Pietro domenica 9 aprile.

Intanto il Pontefice resta ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, mentre i medici del nosocomio capitolino hanno spiegato che le condizioni di Papa Bergoglio sono in miglioramento e stanno andando avanti con le cure.

È ormai ufficiale: Papa Francesco non celebrerà la messa la mattina del giorno di Pasqua dal balcone di piazza San Pietro. A condividere la notizia, che fa ulteriormente preoccupare i fedeli, è stato questo pomeriggio è stato il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi. Sarà proprio lui a officiare la celebrazione religiosa la domenica di Pasqua e prima ancora la messa della domenica delle Palme.

Da quando il pontefice è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, si susseguono le notizie sulla sua condizione clinica. Questa mattina il direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni, ha spiegato che Papa Francesco “ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento . Prosegue le cure programmate”.

Il ricovero al Gemelli

Il Pontefice è stato ricoverato mercoledì sera al policlinico Gemelli per un’infezione alle vie respiratorie, non dovuta al Covid, come confermato dalla tac toracica a cui è stato sottoposto il religioso.

Il personale sanitario dell’ospedale capitolino ha spiegato che – al momento – le condizioni del Pontefice sono buone, sempre tenendo presente il quadro clinico ‘ non ottimale’ dovuto all’età avanzata di papa Bergoglio. Se il quadro clinico dovesse confermare i progressivi miglioramenti che sono già in corso, le dimissioni potrebbero non essere così lontane, ma sembra ormai certo che il pontefice non riuscirà a officiare le celebrazioni della Santa Pasqua.