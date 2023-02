Paola Egonu a Sanremo accusa l’Italia: “Paese razzista”

By

Paola Egonu accusa l’Italia di essere un “Paese razzista”: le parole dell’atleta, in conferenza stampa a Sanremo a poche ore dalla sua partecipazione come co-conduttrice del Festival al fianco di Amadeus, innescano la bufera.

Quanto dichiarato da Paola Egonu in conferenza stampa a Sanremo 2023 è destinato a fare molto rumore prima della sua apparizione come co-conduttrice sul palco dell’Ariston. Sul volto di Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival, un misto di stupore e imbarazzo per la risposta data dall’atleta ai giornalisti.

Paola Egonu attacca l’Italia: “Paese razzista”

Il passaggio di Paola Egonu sul razzismo, durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo 2023 in cui è co-conduttrice, ha scatenato diverse reazioni.

“L’Italia è un Paese razzista“, ha dichiarato Paola Egonu rispondendo a una domanda posta dai giornalisti, ma secondo il suo punto di vista “sta migliorando”.

Non tutti sono razzisti o cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì. Non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose

La pallavolista non esclude inoltre un suo ritorno in Nazionale dopo la bufera, mentre montano le polemiche per le sue parole prima della terza serata di Sanremo.

La pallavolista con Amadeus e Morandi nella terza serata del Festival di Sanremo

La campionessa della pallavolo Paola Egonu è stata scelta come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2023 e affianca Amadeus e Gianni Morandi.

Nelle prime due serate della kermesse, il palcoscenico ha visto la presenza di altre due donne: Chiara Ferragni, che torna in scena anche nella finale, e Francesca Fagnani.

I super ospiti all’Ariston

Questa sera saranno super ospiti del terzo appuntamento di Sanremo i Maneskin, sul palco dell’Ariston per presentare il loro ultimo album con la presenza di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine che ha suonato con loro nel brano Gossip.

Grande attesa anche per l’altro super ospite della serata, Peppino Di Capri, l’artista dei record proprio al Festival con ben 15 partecipazioni.

La bufera sulla performance di Blanco e Fedez

La 73esima edizione di Sanremo targata, ancora una volta, Amadeus, ha già fatto i conti con alcuni sipari finiti nella bufera.

Dopo la scenata Bugo-Morgan, a infiammare l’arena delle polemiche ci ha pensato la performance di Blanco che, durante la sua esibizione come ospite, ha distrutto la scenografia floreale perché infuriato dai problemi audio sul palco.

Fischi e polemiche hanno invaso l’Ariston nella prima serata, arrivando poi all’esibizione di Fedez che, a bordo della Costa Smeralda, si è lanciato in una performance ad alto tasso di critica diventata un caso nazionale.

La terza serata di Sanremo si apre nel segno di una nuova bufera per le parole di Paola Egonu sull’Italia “razzista”, e resta da chiedersi cosa succederà nelle prossime ore e quale sarà il tenore del suo monologo sul palco del Teatro Ariston.

All’orizzonte mancano ancora due puntate prima che anche questa edizione veda il tramonto, e la sensazione è che i colpi di scena non siano ancora finiti.