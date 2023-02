Il nuovo progetto della Super Lega con 80 squadre e il torneo aperto

By

La Superlega arriva con un nuovo progetto.

Nella competizione saranno presenti 80 squadre, ognuna delle quali avrà diritto di avere 14 partite.

Il nuovo progetto di Superlega

Un bel numero di partite assicurate a ciascun team, 80 squadre diverse. Questo è quanto proposto dal nuovo progetto della SuperLega.

La società che ha il compito di promuovere la competizione, ossia la A22 Sports Management, recentemente ha reso noti i punti su cui sarà bisogno lavorare maggiormente per avere una ridefinizione del quadro generale.

Rispetto all’approccio iniziale, sono stati corretti alcuni punti in particolare.

La competizione sarà strutturata in modo tale da garantire un posto ai principali miglior club europei.

Insomma questa competizione sportiva dovrà avere come base strettamente il merito della squadra stessa, evitando così che qualche team possa prendervi parte per altre motivazioni.

La Superlega sta lavorando costantemente per fare in modo che venga messa in campo una competizione totalmente pulita.

Intanto, si attende con ansia la decisione finale da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante il fatto che UEFA e Fifa possano abusare del proprio potere nell’organizzazione delle competizioni internazionali.

Il progetto della SuperLega è guidato attivamente da tre Club, ossia la Juve, il Real Madrid e il Barcellona.

Sono stati contattati più di 50 club europei, sperando di realizzare una grande competizione che comprenda dai 60 agli 80 team.

Le parole su questo progetto

Bernd Reichart ha parlato di questo progetto, spiegando che lo scopo è quello di creare un campionato che possa sostituire le Champions.

Il torneo è aperto a tutti, a patto che vengano rispettati i principi fondamentali.

“Lo scorso ottobre abbiamo avviato un processo aperto di dialogo sul futuro del calcio europeo.Da allora abbiamo parlato con quasi 50 club e altri attori del settore e la conclusione condivisa da quasi tutti è che le fondamenta su cui è costruito il calcio europeo sono seriamente minacciate. È giunto il momento di apportare modifiche”. Sono state queste le parole del numero 1 di A22.

Insomma l’obiettivo è quello di creare una competizione che possa definitivamente sostituire l’attuale Champions League.

Da quando è stata creata la Superlega, ovvero dal 19 aprile 2021, sembra che tutto sia già cambiato.

Lo stesso vale per quanto riguarda tutta l’organizzazione della Champions League, dato che vi è stato un cambiamento rispetto alla stagione precedente. Le partite al momento saranno 8 e i partecipanti 36.

Per sapere come andrà a finire e se vi sarà un’approvazione per quanto concerne il progetto della Superlega, sarà necessario attendere l’arrivo della primavera quando la decisione presa dalla Corte di giustizia Europea.