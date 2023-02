Cerniera bloccata, la ripari in 3 secondi con il metodo della matita: lo fanno anche i sarti

Se hai la cerniera bloccata, questo è il metodo per ripararla. Il metodo della matita che vi salverà. Ecco cosa bisogna fare nel concreto.

Le cerniere possono bloccarsi e causare vari disagi; un rimedio veloce e super economico è quello della matita: un metodo che bisogna assolutamente conoscere. Ecco che qui di seguito verrà presentato questo metodo e altri trucchi che possono tornare utili.

La cerniera che si blocca: un disagio

In questo articolo si parlerà di un disagio che può arrivare a colpire tutti noi.

Quante volte accade che, proprio quando siamo di corsa e in ritardo, la cerniera dei pantaloni o anche del giubbino si blocca? Probabilmente è una situazione nota a molti. Di solito questo imprevisto fa perdere ancor più tempo e ci porta ad essere ancora più in ritardo perché dobbiamo cambiarci o perché dobbiamo perdere diverso tempo a lottare proprio con la zip.

Di solito quello che si fa in queste situazioni è proprio cercare di riparare la cerniera in autonomia oppure portandola da un sarto che, quindi, in modo esperto riparerà la zip oppure sostituirà quella danneggiata con una nuova. Anche questo, ovviamente, comporta vari disagi in quanto bisogna affrontare una spesa economica e aspettare i tempi che ci vengono segnalati dal professionista.

Un rimedio economico che si può attuare quando la cerniera si incastra è quello della matita. Viene utilizzato spesso dai sarti quindi si tratta di una soluzione a dir poco geniale e sorprendente.

In cosa consiste questo metodo? Nel seguente articolo parleremo proprio di questo metodo e vi daremo anche tantissimi altri piccoli trucchi che potrete applicare nel caso di cerniera bloccata.

Il metodo della matita: di cosa si tratta?

Le cerniere sono a dir poco comode e ci permettono di indossare qualsiasi indumento in modo rapido e veloce; esse si trovano ovunque ad esempio nei pantaloni, nelle valigie, negli zaini o nelle borse o anche per le felpe o i giubbini. Insomma se ci pensiamo le cerniere sono un elemento quasi essenziale per i nostri indumenti.

Alcune volte, però, possono esserci degli imprevisti che quindi vanno a rendere l’utilizzo della cerniera a dir poco fastidioso. Un classico esempio è quello della cerniera completamente bloccata che quindi non cede e non scorre. In questi casi si può pensare di sostituire la stessa cerniera ma non si tratta di un metodo veloce ed economico.

Ecco che viene in nostro soccorso il metodo della matita. In cosa consiste?

In pratica quando la matita è bloccata, si può cercare di sbloccarla andando a lubrificarla con vari prodotti tra cui proprio la grafite della matita. La grafite, infatti, è un ottimo distaccante e quindi aiuta proprio nella lubrificazione e nel far scorrere la cerniera. Quindi dovrete far scorrere la punta della matita lungo la cerniera soprattutto nella parte della cerniera in cui si è bloccato il cursore. Vi basterà ripetere questa operazione per un paio di volte o almeno fino a quando non vedrete che il cursore della cerniera sta di nuovo scorrendo.

Come si può notare, si tratta di un metodo piuttosto geniale soprattutto perché non richiede un dispendio economico e aiuta nell’immediato a risolvere il problema della cerniera bloccata. Insomma chi non ha una matita in casa? Praticamente nessuno in quanto si tratta di un elemento che tutti noi possediamo. Vi basterà poco, quindi, per liberare la cerniera.

Quali altri metodi, oltre la matita?

Ovviamente oltre la grafite della matita possono essere utilizzare anche altri prodotti che sono, appunto, dei lubrificanti e vanno a liberare la cerniera. Ad esempio un prodotto altamente consigliato è anche la vasellina che ha proprio una consistenza specifica che permette di penetrare nei denti della cerniera e di liberarla facendola scorrere di nuovo.

Oltre la vasellina può anche essere usata una candela di cera. Anche la cera, infatti, è un ottimo prodotto lubrificante e farà lo stesso identico lavoro della grafite e della vasellina.

Ci sono, inoltre, tanti altri casi in cui accade che la cerniera si blocchi.

Ad esempio una situazione potrebbe essere quella in cui la cerniera si blocca in quanto si è incastrato al suo interno un lembo di tessuto, ad esempio della felpa. In questo caso, quindi, utilizzare la matita on ci sarà di aiuto proprio perché è il tessuto a non permettere alla cerniera di scorrere come dovrebbe. Cosa fare in questi casi?

Basterà prendere una pinzetta, afferrare il tessuto incastrato e tirarlo fuori dal cursore in modo deciso ma anche delicato per non farlo strappare. In questo modo la cerniera sarà libera e quindi si potrà utilizzare in modo tranquillo.

Un’altra situazione molto comune è quella in cui i due lati della cerniera si separano continuamente e quindi si vede che si aprono proprio sotto il cursore. In questo caso è proprio il cursore ad essere danneggiato in quanto, con buona probabilità, non esercita più la pressione giusta sui denti. Cosa fare?

In questo caso basterà premere, grazie all’utilizzo di una pinzetta o di uno schiaccianoci, i due lati del cursore esercitando una certa pressione che ovviamente non deve essere troppa per non danneggiarlo. In questo modo sarà di nuovo in grado di tenere insieme la cerniera.

Insomma come potete vedere vi sono diversi metodi che si possono utilizzare per gestire questo disagio che quindi può essere risolto e proprio in questi modi.