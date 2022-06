Panni stesi per strada: a Napoli niente divieto, salta il provvedimento

By

Panni stesi per strada: a Napoli non ci sarà divieto, salta il provvedimento ipotizzato nella bozza del regolamento sicurezza del Comune che aveva innescato un’aspra polemica anche sui social.

A Napoli, quindi, non scatterà alcun divieto di stendere il bucato per strada come inizialmente previsto nella bozza relativa al decoro urbano del capoluogo campano. Un orientamento che aveva scatenato il dibattito e acceso la polemica dentro e oltre le mura del Comune.

Napoli, salta il divieto di stendere i panni in strada

La prima bozza del regolamento sicurezza del Comune di Napoli prevedeva, in materia di decoro urbano, il divieto di stendere panni per strada e questo aveva scatenato un’accesa polemica anche via social.

Un orientamento che sarebbe stato inizialmente pensato anche in ottica di tutela della igiene pubblica con lo stop a panni e indumenti stesi fuori dalle abitazioni, su finestre, terrazzi e balconi che affacciano sulla pubblica via.

Panni stesi vietati a Napoli? Il commento del sindaco Manfredi

Non è prevista alcuna ordinanza di divieto per i panni stesi nelle vie di Napoli. A precisarlo, riporta l’Ansa, è il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, che punta l’attenzione anche sul tratto distintivo di cui la città avrebbe giovato nei decenni.

“I panni stesi nei vicoli sono un elemento di rappresentatività della nostra città, non di mancanza di decoro”

Secondo quanto trapelato nelle scorse ore, la bozza del nuovo regolamento decoro e sicurezza conteneva il divieto della discordia in uno dei punti dell’articolo 11, ma sarebbe stata eliminata a margine della polemica esplosa intorno alla questione.

Le disposizioni previste dal nuovo provvedimento comunale dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 1° luglio, ma senza la regola oggetto di dibattito.

L’ipotesi di vietare di stendere il bucato per le vie di Napoli, secondo alcuni, avrebbe rappresentato uno sfregio alla tradizione che vede le strade della città, da tempo immemore, “invase” dai colori dei panni appesi ad asciugare sui fili che le attraversano.

Un’immagine così radicata da essere diventata quasi una cartolina d’altri tempi da preservare, capace di restituire al mondo una parte del calore domestico proprio della cultura partenopea.