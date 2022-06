Juventus, ufficiale il rinnovo di De Sciglio

La Juventus sta piano piano pianificando il futuro e, durante questa sessione di calciomercato, proverà a regalare ad Allegri rinforzi che possano permettere ai bianconeri di fare quel salto di qualità mancato nelle ultime stagioni.

La Juventus lavora per comare il gap con il Milan campione d’Italia e con un‘Inter vicina a chiudere colpi sensazionali in questa finestra di mercato.

Dopo i non rinnovi di Bernardeschi e Dybala la Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto con Juan Cuadrado e nei prossimi giorni spera di poter comunicare anche qualche colpo in entrata per rinforzare la rosa

Ufficiale: #DeSciglio ha rinnovato con la #Juventus fino al 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ // Official: De Sciglio has renewed his contract with Juventus until 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✍️⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/bYtj3cH0Tt — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 16, 2022

De Sciglio e la Juventus insieme fino al 2025

Dopo tanta attesa è arrivato il comunicato ufficiale, la Juventus e Mattia De Sciglio hanno rinnovato il loro matrimonio fino al 2025.

Il terzino ha disputato una buona stagione sotto la guida dell’allenatore che più di tutti è riuscito a stimolarlo, Max Allegri infatti ha sempre speso ottime parole sul classe ‘92 inserendolo anche nelle partite più scomode e ricevendo dal difensore sempre risposte positive.

Versatile e adatto ad entrambe le corsie laterali, De Sciglio è il perfetto sostituto di Cuadrado e Alex Sandro e la Juventus ha scelto di continuare a credere in questo ragazzo che con la maglia bianconera ha sempre offerto ottime prestazioni.

La Juventus ora cerca un altro centrocampista

Con Paul Pogba ormai in arrivo la Juventus punta a rinforzare il centrocampo con un altro innesto di qualità che possa ricoprire il ruolo di regista nella formazione di Allegri.



Il sogno per i bianconeri si chiama Gundogan, con il tedesco in rottura con il Manchester City e pronto a salutare Guardiola. La trattativa per l’ex Borussia Dortmund non è semplice ma Arrivabene e Cherubini proveranno a convincere il giocatore proponendogli un ruolo da protagonista nella Juventus del futuro.

Sempre viva la pista che porta a Jorginho, con il regista italiano che tornerebbe volentieri in Italia dove ritroverebbe un campionato che conosce bene ed un Paese che, soprattutto dopo Euro 2020, lo ama molto.