Marcell Jacobs è guarito, ai Mondiali ci sarà!

Tutto pronto per la 18esima edizione dei campionati del mondo di atletica leggera che si svolgeranno ad Eugene nella seconda metà di luglio.

L’edizione di questo mondiale sarà per storica, per la prima volta infatti ci sarà la marcia 35 km che sia nel maschile che nel femminile andrà a sostituire la storica 50 km.

Gli atleti si stanno preparando al meglio al grande appuntamento americano partecipando a gare di preparazione che serviranno a migliorare al massimo la condizione fisica per disputar un grande mondiale.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Jacobs ha dato i risultati sperati ed il campione olimpico potrà partecipare ai Mondiali in America il prossimo luglio.

L’italiano salterà le gare di preparazione al Mondiale per arrivare al massimo della condizione fisica ad Eugene dove proverà a battere nuovi record nella sua straordinaria carriera.

L’Italia si stringe intorno al campione di Tokyo 2020 che ha recentemente dichiarato di stare bene e di essere pronto per stupire ancora una volta il suo pubblico.

Il classe ’94 è da anni ormai una certezza per lo sport italiano e la conferma della sua partecipazione al prossimo mondiale in America è stata accolta con grande entusiasmo sui social che si sono scatenati a sostenere Marcell Jacobs

Olympic 100m champion Marcell Jacobs withdraws at the last minute from today’s Kip Keino Classic due to intestinal problems pic.twitter.com/yHYJblboqS

La notizia tanto attesa è arrivata direttamente dall’allenatore del campione olimpico Paolo Camossi, che ha confermato la presenza di Jacobs ad Eugene 2022.

L’allenatore dell’azzurro ha parlato di una situazione sotto controllo e di ritorno alla normalità per il classe ’94 che però, probabilmente, salterà tutte la gare in preparazione al Mondiale per evitare spiacevoli ricadute e limitare al massimi i rischi.

La situazione verrà sicuramente monitorata e valutata con attenzione, con la certezza però che il nostro Marcell Jacobs parteciperà al Mondiale in programma nella seconda metà di luglio.

After missing the Prefontaine Classic, Olympic Champion Lamont Marcell Jacobs 🇮🇹 has announced that he is still injured and will miss his next two races in Rome and Oslo.

He will continue with physiotherapy and low regime training in preparation for the World Champs in Eugene. pic.twitter.com/uBKlSMPd9q

— Track & Field Gazette (@Athleticsglobe) June 1, 2022