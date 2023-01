Panni stesi e asciutti in 30 minuti con il metodo dal passato: mai stato più semplice

In soli 30 minuti è possibile avere i panni stesi e asciutti con questo metodo del passato, come facevano le nonne. È semplicissimo.

Asciugare i panni se non si ha l’aiuto di una asciugatrice non è per nulla facile, per questo motivo sarebbe bene avvalersi al metodo antico quello delle nonne. Sfruttando con intelligenza tutti gli elementi che si hanno a disposizione, si potranno ottenere panni stesi e asciutti in soli 30 minuti. È un metodo che tutti quanti possono mettere a punto in casa con piccole semplici mosse. Nessuno potrà farne più a meno.

Come si stende il bucato correttamente?

Prima di imparare il metodo del passato, ecco una regola basilare che non si dovrebbe mai ignorare quando si stendono i panni. Questi infatti devono essere messi ad asciugare nell’immediato, appena la lavatrice ha terminato il suo processo di lavaggio.

Al contrario, lasciandoli dentro il cestello diverse ore, i panni sprigioneranno degli odori nauseabondi di umido per poi incentivare la formazione della muffa. Non solo, ci saranno meno pieghe e la stiratura potrà avvenire facilmente.

Poi è importante valutare dove stendere i panni e come. Se si posizionano tutti i vestiti in maniera adeguata, si potrebbe anche fare a meno del ferro da stiro. È importante valutare il volume degli abiti e dei panni che sono stati lavati partendo dalle lenzuola per poi arrivare agli indumenti intimi di piccole dimensioni.

Metodo del passato: come asciugare i panni in 30 minuti

Una volta che abbiamo capito come stendere, cerchiamo di capire come ottenere capi asciutti in soli 30 minuti con il metodo antico delle nonne. Questo può variare a seconda delle stagioni, ovvero:

Se è estate, basterà posizionare lo stendino in una zona molto calda ma non con i raggi diretti del sole sui panni. Questa è una accortezza da usare soprattutto se si hanno dei panni colorati che potrebbero sbiadire. L’ideale è comunque mettere i panni al rovescio coperti da un lenzuolo bianco;

Se la casa ha una cantina “abitabile” allora si potrà predisporre lo stendino direttamente in quella zona sfruttando l’umidità e il fresco dell’ambiente ;

; In inverno si potrebbe adottare uno stendibiancheria elettrico, ma se vogliamo seguire il metodo della nonna allora si può stendere in camera da letto con le finestre aperte o con un deumidificatore acceso. In soli 30 minuti si potranno avere i panni asciutti.

È bene ricordare che in ogni caso non è preferibile stendere i panni in casa, perché l’umido intacca le pareti degli ambienti e la muffa trova spazio per moltiplicarsi senza sosta. Non è tutto, infatti questi panni potrebbero assorbire gli odori dalla cucina che si impregnano e permangono.

Seguiamo il consiglio delle nonne, lasciando che i panni vengano stesi sullo stendino che verrà posizionato in una stanza adibita a lavanderia oppure in cantina.