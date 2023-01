Notte di capodanno: giovane ucciso a sprangate dal branco

Orrore a Vittoria in provincia di Ragusa durante la notte di capodanno. Un giovane è stato ucciso a sprangate da un gruppo di coetanei alla fine della festa.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato dalle forze dell’ordine in una zona più isolata, ma molto vicino alla discoteca in cui si era svolta la festa a cui avevano partecipato i soggetti coinvolti.

Il motivo della lite pare sia stato un apprezzamento della vittima nei confronti di un’amica del gruppo.

Il giovane ucciso a sprangate durante la notte di capodanno

A Vittoria, comune in provincia di Ragusa, durante la notte di capodanno si è consumata una vera e propria tragedia. A quanto pare un giovane di origini nordafricane è stato picchiato e ucciso da un branco di coetanei dopo la festa di capodanno.

Il cadavere è stato ritrovato in una campagna isolata, vicino al luogo in cui si è svolto il party. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni ragazzi presenti alla festa e che hanno assistito alla prima parte dell’aggressione.

All’arrivo delle forze dell’ordine purtroppo non c’era più nulla da fare per il giovane. Il cadavere è stato ritrovato senza vita in un luogo isolato.

Sulla base delle prime informazione ricavate tramite le indagini, a quanto pare la lite è nata a causa di alcuni apprezzamenti fatti dalla vittima nei confronti di un’amica degli aggressori.

Le dinamiche dell’aggressione

A quanto pare la tragedia che si è consumata a Vittoria durante la notte di capodanno è nata a causa di un motivo molto futile. La vittima avrebbe fatto un semplice apprezzamento su una ragazza del gruppo degli aggressori, facendo scattare la lite.

Questa sarebbe iniziata proprio fuori il locale in cui si trovavano tutti i ragazzi coinvolti, per poi proseguire e terminare nel peggiore dei modi in una zona totalmente isolata. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dagli altri partecipanti della festa, i quali hanno assistito soltanto alla prima parte della lite.

Il gruppo di aggressori di origini rumene, ha portato la vittima in una zona isolata, per poi ucciderlo con numerose sprangate e con un coltello a serramanico.

All’arrivo dei soccorsi non è stato potuto far nulla per il ragazzo. Sono ancora in corso le indagini per chiarire al meglio le dinamiche di questa tragedia.