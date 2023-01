Panico sul traghetto Ponza-Formia: onde di 8 metri

Il maltempo sta provocando diversi effetti in tutta Italia, anche in mare. Venerdì c’è stata grande paura sul traghetto Ponza-Formia.

Il viaggio da incubo è durato 5 ore e le onde di 8 metri hanno danneggiato pesantemente l’imbarcazione.

Viaggio burrascoso sul traghetto Ponza-Formia

È un viaggio da incubo quello che hanno dovuto affrontare i passeggeri a bordo del traghetto che da Ponza era diretto a Formia. Il viaggio è durato 5 ore ma non è stato affatto semplice, infatti a causa del maltempo che sta imperversando sull’Italia, ci sono state onde che hanno raggiunto gli 8 metri.

L’acqua arrivava addirittura fra i sedili e le onde erano tali che molte persone hanno creduto che il traghetto si spezzasse da un momento all’altro come il Titanic.

Sono stati attimi di terrore in una tratta che sembrava infinita e normalmente, in condizioni meteo non problematiche, ci vuole poco più di un’ora di navigazione. A causa del maltempo e del mare in tempesta i passeggeri temevano per la loro vita e sono state diffuse terribili immagini di quei momenti, che mostrano quanto effettivamente la situazione a bordo era tragica.

Sono stati diffusi anche dei video, uno in particolare mostra il momento in cui il traghetto della Laziomar molla gli ormeggi e lascia il porto di Ponza affrontando onde impressionanti.

A bordo c’è il panico generale e tanti si fanno il segno della croce ma per fortuna l’equipaggio è stato molto competente nel completare il tragitto.

La tempesta è iniziata proprio mentre il comandante attendeva condizioni meteo più consone, però quando gli ormeggi hanno ceduto il traghetto si è trovato costretto a prendere il largo.

Nessun ferito

Sebbene tutti temessero il peggio, alla fine il traghetto è arrivato a destinazione senza che nessuna delle 120 persone a bordo venisse ferita. A parte la paura generale che ha dominato la tratta, durante la quale molti passeggeri credevano che forse era meglio non proseguire, non ci sono state conseguenze gravi.

Tanti credevano che era meglio tornare indietro, invece dopo 5 ore di terrore tutti sono giunti a Formia sani e salvi e non sono stati registrati danni all’imbarcazione.

In effetti ci sono stati alcuni che hanno accusato dei malori per il troppo spavento o comunque per il mal di mare causato dalle onde altissime, per tali ragioni sono stati accompagnati in ospedale per alcuni accertamenti.

Molta paura c’è stata anche per i visitatori a terra che stavano seguendo la vicenda, il secondo avvenimento negativo che in pochi giorni ha coinvolto un traghetto, pochi giorni fa infatti la nave Superba è andata a fuoco prima di salpare dal porto di Palermo, in direzione Napoli.