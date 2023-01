Basta banane marce e nere dopo pochi giorni: con questo metodo dureranno per 2 anni

Spesso, quando acquistiamo le banane al supermercato, ci rendiamo conto di come in pochissimi giorni tale frutto tenda a marcire e diventare nero. Esiste, però, un particolare metodo di conservazione; esso ci aiuterà a conservare intatte le banane per circa due anni.

Seguire un’alimentazione varia e sana è alla base di un corretto stile di vita. Il nostro organismo, infatti, è una macchina perfetta, ma per funzionare come si deve ha bisogno di essere nutrito adeguatamente. Quando si parla di mangiare bene, non si può non menzionare l’importanza di assumere quotidianamente la giusta dose di frutta e verdura. Entrambe, infatti, sono considerate fonti naturali di vitamine e minerali. Tra i frutti più amati si annoverano anche le banane.

Esse, infatti, sono perfette da aggiungere a una deliziosa crostata, a frullati energetici o, in alternativa, anche da mangiare da sole. Per ciò che concerne le proprietà nutritive, è noto che la banana contenga molto potassio, oltre a una moderata quantità di vitamina A; di vitamine del gruppo B e di vitamina C.

Tutti noi, però, acquistando le banane, abbiamo sicuramente riscontrato un problema: dopo pochissimi giorni, tale frutto inizia a scurirsi e a marcire. Abbiamo sicuramente provato di tutto per cercare di far sì che ciò non accada, ma senza ottenere risultati. Scopriamo insieme, a tal proposito, un particolare trucchetto. Malgrado implichi una serie di passaggi da effettuare con attenzione, esso ci aiuterà a conservare in buono stato le banane per ben due anni.

Banane: come conservarle

Conservare le banane per più di qualche giorno senza che marciscano sembra impossibile, ma niente lo è, specie se si conoscono i trucchi e i rimedi giusti. Per iniziare, ovviamente, è necessario acquistare la quantità di banane che desideriamo; strofinare la buccia con uno spazzolino e un po’ di bicarbonato; sciacquarle sotto l’acqua corrente e, successivamente, asciugarle con della carta da cucina.

Proseguiamo privando il frutto delle due estremità e, senza togliere la buccia, tagliare le banane in pezzi che abbiano uno spessore di circa due dita. Fatto ciò, non ci resta che munirci di uno o più barattoli di vetro di circa 700 ml e inserire i seguenti ingredienti in questo preciso ordine: una foglia di alloro; due spicchi d’aglio o due chiodi di garofano; due rondelle di peperoncino (precedentemente tagliato); un cucchiaino di semi di coriandolo; un cucchiaino di semi di aneto e un cucchiaino di un mix di pepe (pepe bianco; pepe nero; pepe verde; pepe rosa e pimento).

Dopodiché possiamo inserire i pezzi di banana (in un barattolo della dimensione di cui sopra ce ne staranno circa una decina) e altri due o tre rondelle di peperoncino. Successivamente, aggiungiamo un cucchiaino di zucchero; un cucchiaino e mezzo di sale; un cucchiaino d’aceto al 70% e dell’acqua calda.

Come terminare il processo di conservazione

Dopo aver inserito tutti gli ingredienti nei barattoli, è necessario procedere alla sterilizzazione degli stessi. Prima di tutto, muniamoci di una pentola piena d’acqua calda, e inseriamo al suo interno un pezzo di stoffa per evitare che, una volta inseriti al suo interno, i barattoli possano scoppiare. Quando abbiamo messo in pentola tutti i contenitori con i rispettivi coperchi semplicemente appoggiati, non ci resta che portare il tutto sul fuoco e far sterilizzare per circa una decina di minuti.

Trascorso il tempo necessario, dovremo solamente asciugare i barattoli, chiuderli ermeticamente affinché non entri aria, e riporli in un luogo fresco per due anni.