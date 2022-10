Pane in cassetta, il migliore SENZA pesticidi: lo trovi a 55 centesimi

Amanti del pane in cassetta? Questo è senza pesticidi e ha un buonissimo prezzo che non supera i 55 centesimi.

Quando non si ha il tempo o non si vuole sprecare il pane fresco, l’alternativa migliore è quello in cassetta. Una alternativa ottima e pratica non solo per accompagnare i cibi ma anche per preparare degli ottimi tramezzini e toast gustosi.

Quando si entra al supermercato e ci si reca alla corsia dedicata, ci si rende conto di quanti prodotti siano oggi a disposizione per il consumatore. È un tipo di pane ricco di ingredienti, preparato con farine differenti e con un tempo di conservazione medio come indicato sulle confezioni.

Altroconsumo ha voluto analizzare i prodotti in commercio e valutare quale fosse il migliore, senza pesticidi aggiunti. Per farlo ha studiato ben 75 marchi differenti mettendo loro sotto la lente di ingrandimento. Curiosi dei risultati? Eccoli.

Pane in cassetta: lo studio di Altroconsumo

Se è abitudine comprare il pane in cassetta, bisogna anche imparare a sceglierlo come di dovere. Altroconsumo ha voluto aiutare tutti quanti i consumatori per una scelta corretta di questo ottimo pane, sempre pronto a deliziare i palati dei commensali ad ogni ora del giorno e della notte.

Come sempre, sono state prese in esame diverse marche e si è valutato:

Quali siano i valori nutrizionali, con la quantità di zuccheri – proteine – sale – fibre al suo interno. Inoltre è stato valutato il contenuto calorico, con il sistema Nutriscore già adottato in Francia. Questo metodo mette l’accento su quelli che sono i valori negativi del sale e zucchero oltre che grassi mentre premia la presenza di proteine e fibre;

Tutti gli ingredienti, cercando di individuare gli additivi e pesticidi contenuti all'interno di ogni prodotto. La classifica ha presentato una etichettatura particolare dall'accettabile sino a quello da evitare;

Stesso discorso per gli aromi , perché un uso massivo incide negativamente su questo prodotto soprattutto quando si tratta di aromi non naturali ma sintetici;

Porzioni dell'alimento seguendo le quantità che vengono suggerite dalle linee guida italiane.

Pane in cassetta senza pesticidi a soli 55 centesimi

Il risultato di questo test ha superato le aspettative, perché ci sono moltissime aziende che hanno saputo trattare il prodotto in maniera corretta. Negli anni, inoltre è stata offerta una varietà di farine così da poter rispondere alle esigenze di ogni tipo di consumatore (farina integrale, kamut, senza glutine e così via dicendo).

Stesso discorso anche sull’olio usato che comprende quello di oliva o di girasole, eliminando del tutto l’olio di palma. Tra le marche, spicca il Pane in Cassetta Certossa venduto al supermercato LIDL che non è solo buono ma ha anche un costo irrisorio pari a 55 centesimi a confezione. Il prodotto indicato da Altroconsumo è integrale senza aromi e pesticidi aggiunti, ideale per una alimentazione sana ed equilibrata.