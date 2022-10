Trovato dopo tre giorni il cadavere di Daniele Pittioni

By

Dopo 3 giorni di ricerche è stato trovato il cadavere di Daniele Pittioni, il ragazzo di 32 anni scomparso dopo una serata con gli amici.

Era il 5 ottobre quando in sella alla sua moto si allontanò dalla comitiva di amici per fare ritorno a casa, ma il giorno dopo del giovane non c’è traccia.

La scomparsa di Daniele Pittioni

Le forze dell’ordine di Udine erano alla ricerca del giovane 32enne dal 7 ottobre, giorno in cui ne venne denunciata la scomparsa.

Era il 5 ottobre quando il ragazzo trascorse una serata in compagnia degli amici a Orsaria di Premariacco, in provincia di Udine.

Al termine, in sella alla sua Harley Davidson, si allontanò per fare rientro a casa ma da quel momento nessuno sa più nulla.

Il datori di lavoro riferì che era proprio dal 5 ottobre che non aveva sue notizie poiché mancava dal posto di lavoro. Dal canto loro, gli amici hanno affermato che quella sera Daniele era normale e sereno come al solito e non c’erano segnali allarmanti.

È stato proprio il capo di Daniele a contattare i familiari preoccupato per la mancanza del giovane e così questo si sono allarmati e ne hanno denunciato la scomparsa.

Così, dalla serata del 7 ottobre i Carabinieri di Cividale del Friuli e quelli di Premariacco, si sono messi alla ricerca del motociclista e le ricerche sono andate avanti fino al tragico epilogo di oggi.

Il ritrovamento

Le ricerche sono finite nel peggiore dei modi, infatti seppure la famiglia e gli amici hanno sempre sperato di ritrovare il ragazzo in buone condizioni.

Invece, è un cadavere quello che gli agenti hanno ritrovato, vicino alla sua amata moto accasciata poco più in là.

Secondo quanto ipotizzato dalle forze dell’ordine, il centauro potrebbe essere rimasto vittima di un incidente stradale, infatti il mezzo era abbandonato a bordo strada e non era in condizioni ottimali.

La dinamica potrà essere chiarita solo con ulteriori verifiche che verranno condotte in questi giorni dalle autorità, così come gli esami autoptici sul corpo.

Tutta la comunità del pesino udinese è sotto shock perché il giovane era molto amato e i suoi amici sono sconvolti, soprattutto quelli che lo hanno visto per l’ultima volta e l’hanno salutato non sapendo che sarebbe stata l’ultima volta che lo vedevano in vita.

I familiari sono distrutti e sono stati ovviamente i primi a essere stati avvisati dopo il ritrovamento e ora sono in attesa della salma per i funerali.