Charlene Wittstock, netta separazione a Monaco: sembrava filare tutto liscio

Charlene Wittstock, arriva la separazione a Monaco. Sembrava filare tutto liscio tra di loro ma in realtà non è così. Vengono fuori scheletri nell’armadio di cui nessuno osava immaginare l’esistenza.

La principessa sudafricana, Charlene Wittstock, di nuovo al centro dell’attenzione. Arriva la separazione a Monaco che distrugge il cuore dei sudditi: loro ai ferri corti. La situazione ormai è ingestibile.

Charlene Wittstock di nuovo sotto i riflettori

Sembrava che tutto filasse liscio nella vita di Charlene Wittstock ma la realtà è invece ben diversa. Il 2021 e il 2022 sono stati due degli anni più complicati per la principessa sudafricana, quelli più difficili di tutta la sua vita.

Come ricorderete sicuramente, la moglie di Alberto II ha avuto dei problemi di salute molto seri che hanno obbligato la sovrana monegasca a lasciare il palazzo reale e a sottoporsi ad un lungo ricovero ospedaliero, prima in Sudafrica per combattere contro una brutta infezione, poi in Svizzera per affrontare lo stress e la depressione che sono insorte successivamente.

Da qualche mese però, finalmente il sorriso sembrava essere tornato sul viso spento, cupo e triste di Charlene. Con Alberto pareva che tutto si fosse sistemato. Ma anche questa volta ci siamo sbagliati.

Ci sono problemi ancora più seri che minano la felicità della reggente. Arriva la notizia inattesa: la separazione a Monaco è inevitabile. Loro ormai sono ai ferri corti e sembra che nulla possa migliorare la situazione.

Dramma a Monaco, loro ai ferri corti

Continua a non essere serena Charlene Wittstock che, nonostante sia ritornata a Monaco e abbia ripreso la sua vita da reggente, pur rinunciando ad alcuni compiti e incombenze ancora troppo pesanti per la sua salute cagionevole, si ritrova ora ad affrontare un altro problema. La reggente è ai ferri corti non con Alberto, questa volta, ma con la nipote Charlotte.

La bella Casiraghi e la Wittstock sono sempre andate d’accordo, almeno in passato. In più occasioni pubbliche, le due, quasi come sorelle più che zia e nipote, si sono mostrate a eventi importanti insieme. Sempre vicine, complici e sorridenti, sembravano l’una all’alleata dell’altra.

Tuttavia, questa amicizia ad un tratto è scomparsa. La ragione è oggi chiara. Charlene avrebbe estromesso completamente Charlotte e anche sua mamma, Carolina di Monaco, dalla gestione e crescita dei suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

Come sappiamo tutti, Jacques, il biondo maschietto di Casa Grimaldi, sarà il futuro reggente del Principato monegasco e zia Carolina avrebbe voluto prenderlo sotto la sua custodia per istruirlo e farlo diventare un perfetto regnante.

In realtà, così ha fatto nel periodo in cui Charlene è stata ricoverata ma ora che la Wittstock è ritornata a corte, vuole che nessuno si intrometta più nella vita della sua famiglia e soprattutto che nessuno interferisca nella crescita dei suoi figli.

Il rapporto poi tra Charlotte e i gemellini era ancora più forte di quello tra Carolina e i piccoli ma Charlene ha ridotto le visite e gli incontri anche tra la nipote e i suoi figli. Le due ormai non si parlano nemmeno più.

Solo poco tempo fa si sono ritrovate, vicine, faccia a faccia, durante la sfilata di Chanel in occasione della fashion week tenutasi a Parigi e pare che zia e nipote non si siano rivolte nemmeno uno sguardo. Ormai tra di loro l’astio è percepibile. La guerra familiare, una nuova faida, è iniziata. Monaco trema di nuovo.