Pamela Prati beccata dalla telecamera del GF Vip a notte fonda | VIDEO

Il Grande Fratello Vip 7, nonostante sia iniziato da poco più di una settimana, ha già regalato al grande pubblico italiano le prime emozioni uniche. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione vi è, senza dubbio, la showgirl Pamela Prati la quale, nei suoi primi giorni di permanenza nella casa, ha già iniziato a far parlare di sé.

Nel corso degli anni, il Grande Fratello ha conquistato sempre più telespettatori tra il pubblico italiano e, ad oggi, è senza dubbio uno dei programmi più attesi dell’anno. Alfonso Signorini, con le sue qualità di conduttore e padrone di casa, anche in quest’edizione ci guiderà nelle dinamiche del reality, aiutandoci a conoscere sempre di più i nuovi gieffini.

Per ora, siamo ancora all’inizio, motivo per il quale è ancora presto per assistere a litigi, discussioni, amicizie speciali e, perché no, anche a qualche storia d’amore. I primi legami, però, stanno già iniziando a nascere, come tra due dei “vipponi” della fascia adulta di questo GF.

La complicità nata tra Pamela Prati e Marco Bellavia, infatti, diventa sempre più innegabile, così come è stato dimostrato nel corso della puntata del reality andata in onda lunedì 26 settembre. Ma non è tutto, durante la notte, Pamela e Marco hanno cercato un punto della casa che fosse più riparato dalle telecamere per stare un po’ da soli. Che cosa è accaduto tra i due? Scopriamolo insieme.

Il “Grande Fratello” sente tutto

Nella casa del Grande Fratello, come tutti saprete, i concorrenti vengono ripresi ventiquattro ore su ventiquattro. Esistono, però, dei punti della casa che sfuggono all’occhio vigile delle telecamere… ma non all’orecchio attento dei microfoni!

Nel corso di una delle ultime notti, infatti, Marco Bellavia e Pamela Prati hanno trascorso molto tempo a parlare, e nonostante si fossero “nascosti” per cercare di avere un po’ di privacy, i microfoni della casa hanno registrato la loro conversazione. Il video inerente al momento in questione, ovviamente, ha fatto il giro del Web.

“Sai che così sei bellissima?”, dice Marco a Pamela, “Ti giuro… truccata troppo…ma che te frega! Tu sei bella così. Ma chi se ne frega… tu sei così, tu sei bella così. Non devi crearti la maschera perché hai paura, capito? Pamela, devi essere più… devi scoprirti un po’ di più. Devi avere quel coraggio…”.

Insomma, Marco Bellavia sembra seriamente interessato a conoscere meglio Pamela Prati. Riuscirà la showgirl a lasciarsi andare?

Pamela Prati e Marco Bellavia: il tempo rivelatore

A proposito dello speciale legame che, pian piano, sta iniziando a crearsi tra Pamela Prati e Marco Bellavia, nel corso della puntata del 26 settembre, Alfonso Signorini ha rivelato un retroscena a dir poco inedito.

Il conduttore del reality, infatti, ha riportato a galla un fatto avvenuto nel lontano 2016: Marco Bellavia, all’epoca, aveva già manifestato il suo interesse per Pamela Prati scrivendole su Instagram. Quel messaggio, la showgirl, non l’ha mai letto, ma a distanza di sei anni, il destino li ha fatti incontrare.