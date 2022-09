Oroscopo, amore e successo a volontà per questi 3 segni zodiacali: travolti dalla fortuna

L’Oroscopo di ottobre si rivelerà particolarmente generoso per tre segni zodiacali. Tante belle novità, amore per i single e successo nel lavoro.

Per molti, settembre è stato un mese di confusione e instabilità in termini sia fisici sia mentali. Fortunatamente, sta per concludersi lasciando il posto ad un ottobre che promette maggiore stabilità, una routine ai giusti ritmi.

Scopri se tra i segni fortunati di ottobre c’è anche il tuo.

Oroscopo: ottobre di amore e successo per 3 segni zodiacali

Settembre potrebbe aver creato confusione e qualche problema nella vostra vita ma potrete rifarvi alla grande nel mese di ottobre. Cambiano le carte in tavola grazie a Mercurio che riprende il moto diretto e Venere, il pianeta dell’amore, che per tutto il mese di ottobre si troverà in una posizione davvero favorevole.

Sagittario, Vergine e Bilancia saranno i bersagli di Cupido: nuovi incontri romantici, miglioramento nell’affinità di coppia e colpi di scena amorosi.

Marte sta per tornare retrogrado ma i suoi effetti negativi colpiranno soltanto certi segni zodiacali nel mese di novembre.

Ecco i dettagli da conoscere per i 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna nel mese di ottobre.

Sagittario

L’oroscopo sorride ai nati Sagittario e sarà buono fino all’inizio del 2023 per l’amore e per il lavoro. Nel mese di ottobre potrebbero arrivare novità in amore: Cupido potrebbe spingerti ad approfondire un incontro di questa estate. Concentrati sui tuoi impegni e non spendere troppo superando i tuoi budget.

Vergine

Per i nati Vergine, ad ottobre Venere potrebbe rendere particolarmente magnetici i single attirando l’interesse di potenziali partner. Le previsioni per questo segno sono favorevoli anche per il lavoro e questo periodo positivo si protrarrà fino all’inizio del 2023. A metà ottobre potresti ricevere nuove offerte di lavoro o iniziare nuove collaborazioni ma, per decidere saggiamente, sarebbe meglio aspettare la fine dell’anno.

Bilancia

I nati Bilancia ad ottobre si libereranno dell’opposizione di Giove che ha caratterizzato il mese di settembre. I single o chi ha da poco chiuso una storia d’amore potranno fare nuovi interessanti incontri. Questo segno avrà fortuna in amore e nel lavoro, ottobre sarà un mese fruttuoso. Attenzione al 10 ottobre: potresti sentirti particolarmente stressato ma un po’ di riposo ed una buona dieta risolveranno il problema stress.