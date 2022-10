Basta odori sgradevoli, lavatrice sempre profumata con questo metodo naturale

La lavatrice è davvero l’amica di tutti noi in casa, senza sicuramente non avremmo bucato profumato e pulito in tempi brevi. Ma come fare ad averla sempre profumata ed evitare il brutto odore di umidità? Ecco un metodo naturale che tutti potete utilizzare.

Gli elettrodomestici sono molto importanti in casa di ognuno di noi, ci aiutano a mettere in pratica tante faccende ma vanno anche trattati con molta cura, per far sì che funzionino sempre alla grande.

Come tutti, anche la lavatrice va pulita e tenuta sotto controllo, per evitare usura e cattivi odori. Per quest’ultima cosa, esiste un metodo naturale ed efficace che vi aiuterà nella pulizia e nella profumazione della lavatrice. Ecco quale.

Trucco naturale per avere una lavatrice sempre profumata

A volte può capitare di avere un bucato non impeccabile e a volte si pensa possa essere il detersivo, l’ammorbidente o comunque qualcosa relativo ai prodotti utilizzati. Invece, è solo la lavatrice.

Ebbene sì, se il nostro elettrodomestico non viene curato a dovere, allora emanerà un odore non proprio piacevole e ovviamente a risentirne saranno i vestiti e la biancheria che laviamo.

Ma come si fa a tenere una lavatrice sempre profumata a dovere? La prima regola è fare sempre attenzione alla formazione di calcare e muffa, elementi che possono formarsi facilmente nella lavatrice, che ovviamente è soggetta a umidità.

Per rendere profumato il cestello della lavatrice non sono necessari prodotti chimici, ma esiste un rimedio naturale che vi aiuterà a tenerlo profumato. Infatti, basta munirsi di oli essenziali, come quello alla lavanda, e mischiarlo all’acqua demineralizzata.

Mettete il composto in un vaporizzatore e spruzzatelo all’interno della lavatrice, lasciando evaporare. Vedrete che l’elettrodomestico profumerà e il profumo sarà trasmesso anche al vostro bucato.

Un’altra cosa importante da ricordarsi è che per eliminare i cattivi odori in lavatrice, si può fare un lavaggio a vuoto ad alte temperature, almeno a 60° o 90°, in modo tale da abbattere tutti possibili batteri, muffe e residui, avendo così una lavatrice come nuova.

Idee utili per una lavatrice sempre pulita

Oltre a quelli già menzionati, ci sono altri consigli per tenere pulita la propria lavatrice con metodi naturali. Molto utili sono l’aceto e il bicarbonato di sodio, che chiunque dovrebbe avere obbligatoriamente in casa propria.

Questi sono molto efficaci per rimuovere il calcare e i residui di detersivi che si incrostano anche nella vaschetta della lavatrice, quindi periodicamente è ottimo pulire tutta la lavatrice con questi due prodotti.

Anche il succo di limone, sciolto nell’acqua, può aiutarvi inserito nel cestello e facendo partire un lavaggio a 60°. Un’operazione utile almeno una volta al mese.

Inoltre ricordate di far sempre arieggiare il cestello dopo ogni lavaggio, per evitare che l’umidità e l’acqua in eccesso ristagnino all’interno. Tenere aperto lo sportello almeno per una ventina di minuti, in modo tale da far evaporare tutto al meglio.

Mi raccomando, poi, non lasciate i panni sporchi nel cestello per troppo tempo, altrimenti l’odore sgradevole di sporcizia si anniderà nel cestello.