Paltrinieri ancora d’oro nella 5 km, argento per Acerenza!

Altro risultato straordinario per Gregorio Paltrinieri che conquista la medaglia d’oro nella 5 km davanti al connazionale Domenico Acerenza, terzo il francese Fontaine. Altra meravigliosa doppietta azzurra in questo europeo che continua a dare enormi soddisfazioni ai nostri colori



Il nostro Gregorio Paltrinieri domina il mare di Ostia confermandosi campione europeo nella 5 km dopo aver vinto lo scorso anno a Budapest.

La giornata viene resa ancor più straordinaria dalla prova di Domenico Acerenza, caro amico di Greg, che si piazza dietro al campione conquistano una storica doppietta italiana all’Europeo.

C’era tata attesa per Gregorio Paltrinieri ed il fenomeno azzurro non ha deluso le attese disputando una gara all’altezza del suo assoluto talento ed andando a conquistare un’altra medaglia d’oro, l’ennesima di una carriera a dir poco straordinaria per Greg.

Italia, doppietta storica targata Paltrinieri-Acerenza!

Secondo oro in questa rassegna di Roma per Gregorio Paltrinieri dopo quello conquistato negli 800 e tanta voglia di gareggiare domani nella 10 km. disciplina dove è campione in carica.

Gara dominata in lungo ed in largo da Gregorio Paltrinieri che sfrutta una partenza sprint per prendere il comando e gestirlo con grande intelligenza ed esperienza per tutta la durata della gara.

Grande vittoria per l’azzurro che risponde da campione assoluto a qualche critica di troppo che gli era stata fatta in questi ultimi mesi.

Ad attenderlo all’arrivo c’era la sua Rossella Fiamingo, che lo ha sempre supportato ed accompagnato in questa stagione estremamente difficile dal punto di vista psicologico e mentale.

Come rivelato dallo stesso campione ai microfoni di Rai Sport, la grande gioia è stata quella di vedere dietro di lui Domenico Acerenza , grande amico e compagno di allenamenti di Greg, i due si sono abbracciati al termine della gara facendosi complimenti a vicenda per il grande risultato ottenuto.

L‘Italia continua a sorprendere in un Europeo fin qui a dir poco perfetto: i nostri atleti stanno collezionando medaglie d’oro e grandi prestazioni arricchendo il medagliere azzurro e regalando giornate sensazionali allo sport italiano.

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Gregorio Paltrinieri sono i veri protagonisti di questo europeo e grazie a loro il nuoto italiano sta dimostrando di essere altamente competitivo in tutte le discipline.

L’Europeo è ancora lungo, l’Italia non deve fermarsi e già da domani l’obiettivo di Paltrinieri e compagni dovrà essere quello di raggiungere altre vittorie per incrementare ancor di più il nostro bel medagliere.