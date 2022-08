Berlusconi usa la campagna elettorale per ‘vendicarsi’ contro i giudici

Il tre volte premier Silvio Berlusconi, che a 85 anni aspira a diventare senatore, mette in dubbio l’indipendenza della giustizia e afferma che migliaia di persone sono detenute nonostante siano innocenti.

Il 26 gennaio 1994 un poco conosciuto Silvio Berlusconi pronunciò una frase che andò in onda su tutti i canali italiani e cambiò la storia del Paese “L’Italia è il Paese che amo”. È stata la sua prima grande incursione nella politica nazionale, che lui stesso ha battezzato “l’ingresso in campo”, di un campo da gioco che non lascia da quasi 30 anni.

Berlusconi per le elezioni del 25 settembre ha rispolverato i suoi vecchi cavalli di battaglia

Berlusconi ha spazzato via quelle elezioni facendo saltare il banco, in un paese ancora scosso dallo scandalo per corruzione Mani pulite, che ha spazzato via i partiti principali e costretto gli altri a reinventarsi. Berlusconi in quel momento ha saputo essere l’uomo giusto al momento giusto e distinguersi con un nuovo linguaggio in mezzo a un’offerta politica completamente frammentata.

Nella focosa campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre, Il Cavaliere —a 85 anni e ancora attivo come presidente del partito conservatore da lui fondato, Forza Italia — torna con la stessa messa in scena del 1994 per presentarsi a capo della lista di sua formazione. Ma ora ha innumerevoli conti pendenti e un certo profumo di vendetta per le disavventure politiche e giudiziarie degli ultimi anni.

Il magnate ha rispolverato i suoi vecchi cavalli di battaglia e ha svelato il suo desiderio di vendetta per le sue grandi cause perse. Questa settimana, nelle sue “pillole del giorno” — gli annunci elettorali sono stati banditi dalla televisione 22 anni fa per impedire a Berlusconi di inondare i canali Mediaset con la propaganda elettorale — il tre volte primo ministro italiano e ora eurodeputato ha accusato la giustizia, una delle sue grandi crociate personali.

E ha promesso che se regna il diritto, le sentenze di assoluzione non possono essere impugnate né dai pm né dall’accusa. “Migliaia di persone vengono arrestate e processate nonostante siano innocenti”, ha dichiarato. Già quando era presidente del Consiglio nel 2006 ha tentato una riforma simile, che è stata bocciata dalla Corte costituzionale. In questa campagna, Berlusconi ha smascherato il suo desiderio di vendetta anche al Senato, da dove è stato espulso nove anni fa dopo la condanna per frode fiscale, che ne ha segnato la fine in Parlamento dopo 20 anni di presenza continua.

E ha annunciato che alle elezioni presenterà la sua candidatura a questa Camera. “Ho ricevuto pressioni da molte persone, anche esterne a Forza Italia, per presentarmi”, ha dichiarato. “E’ un mix di vendetta e ambizione”, riassume Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienze Politiche all’Università di Bologna. “Quello che Berlusconi sa fare meglio è una campagna elettorale. Governare è un’altra cosa. Continua a ripetere tante cose del passato e una parte dell’Italia ci crede. Nelle sue proposte riversa le sue esperienze personali, soprattutto in relazione alla giustizia”.

Le parole del Cavaliere hanno provocato una tempesta di critiche tra giudici, magistrati e pubblici ministeri

Le parole di Berlusconi hanno provocato una tempesta di critiche tra giudici, magistrati e pubblici ministeri, un gruppo che è sempre stato nel suo mirino. Roberto D’Alimonte, politologo e professore alla Libera Università Internazionale Guido Carli di Roma, dove ha fondato il Centro Italiano Studi Elettorali (CISE), ritiene che le proposte del leader di Forza Italia “riflettono la sua idea che la giustizia sia nelle mani dei magistrati che vogliono utilizzarla per scopi politici” e sottolinea che Berlusconi vuole “limitare il potere dei giudici”.

Berlusconi ha alle spalle una lunga storia di cause legali per motivi di ogni genere, con una scia di indagini, accuse, ricorsi e assoluzioni. Il suo fascicolo comprende anche una condanna a quattro anni di reclusione e cinque anni di interdizione politica per frode fiscale, per la vendita dei diritti cinematografici per Mediaset. La pena è stata ridotta a un anno dall’applicazione di una legge sull’indulto del 2006, promossa dal suo stesso governo, e il magnate italiano non ha dovuto andare in carcere a causa della sua età.

In seguito ha commutato la pena in un anno di servizio sociale prendendosi cura degli anziani in un residence. Nel 2018 un tribunale di Milano lo ha riabilitato alla politica. Le accuse di aver promosso leggi e riforme giudiziarie per favorire i suoi interessi privati ​​sono state una costante nella carriera del magnate. D’altronde si è sempre sentito perseguitato e si è presentato come vittima di “ingiusta crudeltà giudiziaria”.

“La sua insistenza su questioni legate alla giustizia ha a che fare con la sua storia personale. Si è sempre considerato una vittima e non ha mai perdonato i suoi presunti persecutori”, afferma Marco Tarchi, professore alla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze. E aggiunge: «A questo si aggiunge il fatto che la sua età gli fa parlare liberamente, senza inibizioni. Tuttavia, non credo che i suoi alleati – in particolare la leader ultraconservatrice dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che è la favorita nei sondaggi – lo seguiranno in questa polemica.

Al contrario, penso che siano preoccupati per l’effetto boomerang che potrebbero causare queste affermazioni avventate”. “Correre al Senato è un modo per dimostrare agli italiani che la sua espulsione è stata un errore, una scelta politica. Cerca una vendetta su chi lo ha espulso”, apprezza D’Alimonte. I media in Italia indicano che il leader della Lega, Matteo Salvini, lo ha convinto affinché il suo partito contribuisse a rovesciare il governo di Mario Draghi offrendogli la presidenza del Senato.

“Da presidente del Senato, secondo posto nello Stato, partirebbe da una posizione più favorevole per essere eletto presidente della Repubblica, il suo grande sogno che non ha mai abbandonato”, dice D’Alimonte. Per Berlusconi la caduta di Draghi era un’opportunità politica, ma aveva anche un elemento di vendetta.

Uno dei grandi sogni irrealizzati del leader di Forza Italia è quello di diventare Presidente della Repubblica

Il presidente del Consiglio più longevo dell’Italia moderna si è sempre vantato di essere stato lui a mettere il prestigioso economista alla guida della Banca d’Italia, e non gli perdona di non essere venuto in suo aiuto quando è stato costretto a dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio in 2011, dopo che l’Unione Europea e i mercati chiesero la testa all’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in cambio di una mano verso un’Italia fallita.

“Non credo che Draghi fosse il suo bersaglio, ma Berlusconi pensa che altri siano stati ingenerosi con lui: è un tratto psicologico costante in lui. E, naturalmente, la popolarità di cui ha goduto Draghi non può che suscitare in lui gelosia, un’altra sensazione che elargisce a chiunque sia sotto i riflettori dei media”.

Uno dei grandi sogni irrealizzati di Berlusconi è quello di diventare Presidente della Repubblica. Ha provato, senza successo, in più occasioni, l’ultima a gennaio di quest’anno. Ora, nel bel mezzo della campagna elettorale, è tornato sull’argomento e ha proposto una riforma costituzionale del Capo dello Stato affinché sia ​​eletto a suffragio diretto dei cittadini in contrasto con l’attuale sistema, che spetta al Parlamento.

Inoltre, ha insinuato che se questa riforma si dovesse concretizzare, l’attuale presidente, Sergio Mattarella, dovrebbe dimettersi. L’idea delle dimissioni di Mattarella, che a gennaio aveva annunciato a malincuore di essere ancora in carica per il mancato accordo in Parlamento per trovarlo un successore, è stata criticata dal resto delle forze politiche rivali.

Il magnate ultra ottantenne, che compirà 86 anni quattro giorni dopo le elezioni, partecipa alle elezioni nella coalizione di destra, favorita alle urne, con due partiti di estrema destra, La Lega e Fratelli d’Italia, che lo precederanno nel voto, secondo i sondaggi. L’alleanza ha già spiegato che se vinceranno le elezioni, il partito con più voti proporrà il nome del presidente del Consiglio.

Anche se Berlusconi, a priori, non ha opzioni per farlo, dato che i sondaggi gli danno circa il 9%, il suo ruolo, circondato da ultras, potrebbe essere cruciale. “Berlusconi rappresenta l’ala più europeista, ha una funzione importante, quella di mitigare l’antieuropeismo di Meloni e Salvini; ha la missione di mantenere la coalizione ancorata in Europa”, spiega Roberto D’Alimonte.