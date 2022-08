“Di nascosto nello yatch…”, clamorosa indiscrezione su Totti e Noemi: beccati così

La love story più chiacchierata di questa calda estate 2022, quella tra Totti e Noemi Bocchi non la smette di far parlare di se. Vediamo le novità.

Com’è noto, Totti sta trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia dei figli a Sabaudia.

Le vacanze di Totti

La separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è la storia di gossip che sta appassionando gli amanti del genere. Tra di loro, la terza incomoda Noemi Bocchi. Proprio sotto casa sua, il Pupone si sarebbe recato poco dopo l’annuncio ufficiale della separazione.

Intanto, Noemi avrebbe preso una casa insieme ai figli non lontano da Totti per trascorrere l’estate vicini anche se, non possono vedersi. I paparazzi, infatti, sono sempre dietro l’angolo.

Non proprio quello che si aspettava

Per ufficializzare la loro unione, Francesco e Noemi non aspetterebbero altro che Ilary firmi le carte del divorzio. Soltanto allora potranno uscire allo scoperto. Per il momento, invece, sono molto attenti a non farsi trovare in giro insieme, anche se si trovano a pochi chilometri di distanza gli uni dagli altri.

Stando ad alcuni rumors, per vedersi di nascosto, lui la incontrerebbe di nascosto su uno yatch, al largo della costa sabauda. Del resto, lei sarebbe stata avvistata in spiaggia, prelevata da una barca che l’avrebbe portata sul misterioso yatch. E pensare che lo scorso anno c’erano Francesco ed Ilary a bordo di quella stessa imbarcazione a scambiarsi dolci effusioni. Nulla faceva presagire della crisi che sarebbe susseguita.

Altre indiscrezioni sarebbero state riportate da Leggo secondo cui la coppia starebbe attendendo con tanta pazienza e, nel frattempo, programmando le mosse successive al divorzio ufficiale.

Del resto, tra lui e la Blasi ci sarebbe un accordo secondo cui nuove frequentazioni della ormai ex coppia, non avrebbero dovuto essere rivelate se non dopo un divorzio ufficiale. Lo scopo era quello di mantenere la privacy e tutelare i figli.

Intanto, sembrerebbe che il Pupone abbia messo a disposizione della Bocchi la sua guardia del corpo al fine di tutelarla. La loro relazione andrebbe avanti da circa un anno.

Intanto, si dice che la Blasi sia parecchio scettica sulla firma delle carte del divorzio poiché in ballo ci sarebbe l’affidamento dei figli. E mentre l’ex marito sta scegliendo un profilo, per così dire, basso, Ilary Blasi, invece, sta sbandierando ai quattro venti ogni suo movimento, attraverso Instagram. Basti pensare al viaggio in Tanzania, poi a Sabaudia nella villa di famiglia e, in seguito, sulle Dolomiti senza i figli.