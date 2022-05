Pallone d’oro 2022, è Benzema il favorito

La premiazione del trofeo individuale più prestigioso del calcio si terrà a metà ottobre, ufficiale quindi l’assegnazione del trofeo prima dei Mondiali in Qatar che andranno in scena a Novembre.

Discusso, celebrato ma soprattutto sognato da tutti: il Pallone d’oro 2022 verrà assegnato il 17 ottobre a Parigi e i il candidato numero uno è l’attaccante francese Karim Benzema, autore di una stagione pazzesca e fresco vincitore della Champions League con il suo Real Madrid.

L’egemonia del duo Messi-Ronaldo verrà nuovamente interrotta, unica parentesi la vittoria di Modric nel 2018, con la probabile vittoria del numero 9 di Ancelotti in vantaggio sull’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandovski.

🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL

