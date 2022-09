Pallina da tennis, perché la stanno lasciando tutti nel vano porta oggetti dell’auto: ti salva

Negli ultimi tempi si parla moltissimo di un curioso consiglio che serve a tutti i guidatori meno e più esperti. Una pallina da tennis da tenere nel vano porta oggetti che salva in termini di tempo e di sicurezza: ecco perché tutti quanti dovrebbero averla.

La pallina da tennis serve per giocare e divertirsi, ma qualcuno ha scoperto che questo semplice strumento possa essere fondamentale da tenere nel vano porta oggetti. Permette di poter fare qualcosa con la massima sicurezza, risparmiando tempo e danni irreparabili.

Pallina da tennis nel vano porta oggetti: perché non deve mai mancare?

È una prassi che sta prendendo piede in tutti i Paesi del mondo, dopo che è stata divulgata tramite i social facendo vedere specificatamente quello a cui serve. D’ora in poi, quando vedrete un amico con una pallina gialla dentro il vano porta oggetti dell’auto saprete esattamente a cosa serve.

Prima di capire bene come usarla, bisogna fare una piccola premessa. Tantissime volte i neo guidatori hanno non pochi problemi con le distanze, soprattutto durante il parcheggio. La stessa cosa può accadere anche ai guidatori più esperti, trovandosi a dover combattere con le zone “buie” degli angoli o dover fare manovre veloci in mezzo al traffico.

Tutto questo si traduce con danni irreparabili e costosissimi all’auto. Per questo motivo entra in scena la pallina da tennis da lasciare nel vano porta oggetti e non solo. Con un piccolo gesto e un minuto di pazienza, non solo si risparmierà tempo ma sarà anche utile per non dover portare l’auto dal carrozziere più volte al mese.

Un rimedio pratico per essere sicuri alla guida

In molti si chiedono come una semplice pallina da tennis possa aiutare, rivolgendosi soprattutto ai neo patentati. È una soluzione innovativa che, una volta provata, non si abbandona più neanche quando gli anni di guida si accumulano.

Andiamo nello specifico? Entrare nel proprio garage personale o in quelli sotterranei è sempre un terno al lotto. Nel primo non si riesce a capire dove abbia inizio e dove una fine, nel secondo si deve fare i conti con spazi stretti e tantissime macchine.

Il trucco della pallina da tennis serve proprio a questo scopo, ovvero parcheggiare senza che accada alcun danno. Sarà sufficiente legare la pallina allo spago e poi attaccarla al soffitto.

E ora? Man mano che ci sia avvicina al muro con il muso bisogna osservare la pallina. Nel momento in cui colpisce il parabrezza significa che il parcheggio è perfetto. Ovviamente, per il garage di casa potrà restare attaccata al soffitto – mentre per quelli esterni è fondamentale averla nel vano porta oggetti.

Niente più bolli o danni che costano cari, ma un valido aiuto giallo che avverte quando il parcheggio è perfetto. Uno strumento semplice, economico e perfetto per imparare a parcheggiare o continuare a farlo senza intoppi.