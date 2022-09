Materasso ingiallito, non buttarlo via: questo miracoloso ingrediente sbianca tutto

Se il materasso è ingiallito nella maggior parte dei casi si desidera solo buttarlo e comprarne uno nuovo. Eppure, c’è un ingrediente naturale che aiuta a sbiancare i tessuti e rendere il prodotto bianco e come nuovo.

Nessuno dormirebbe in un materasso ingiallito e, quando capita, si preferisce acquistarne uno nuovo. Non dovrà più essere così, grazie alla scoperta di questo miracoloso ingrediente che aiuta a sbiancare il tessuto eliminando completamente la macchia, per dormire sonni tranquilli e sereni.

Macchie gialle sul materasso, i rimedi naturali per igienizzare

Le cause delle macchie gialle sul materasso possono essere molteplici, dall’urina sino all’umidità e la conseguente formazione della muffa. Questo è un luogo dove si dorme e si desidera riposare, per questo motivo dovrà essere sempre pulito – protetto e igienizzato.

Quando si manifestano le prime macchie la voglia di gettarlo nella pattumiera è forte, ma c’è un rimedio naturale da considerare e usare per eliminare del tutto le macchie. Prima di scoprire questo ingrediente potentissimo, ve ne proponiamo anche altri che igienizzano e trattano le macchie gialle che si formano sul materasso:

Il bicarbonato di sodio insieme all’acqua tiepida è in grado di creare una miscela igienizzate e smacchiante. Non solo, questo ingrediente è ottimo per disinfettare il materasso da tutti i germi e batteri che si accumulano durante la notte. Per usarlo al meglio procedere in questo modo:

Mettere 3 cucchiai di bicarbonato di sodio insieme a mezza tazza di acqua tiepida Mescolare sino a quando non sarà stata formata una pasta Applicare la miscela direttamente sulle zone interessate del materasso, stendendola con un pannello; Far asciugare e passare una spugna umida.

Aceto di vino bianco, ottimo smacchiatore per tutte le superfici della casa e i tessuti. In questo caso si usa un panno pulito e morbido da bagnare con l’aceto di vino. Subito dopo si passa sulle macchie e poi con la spugnetta abrasiva si ripassa sulle zone interessate, aiutandosi con del detersivo per i piatti. Pulire e poi lasciare asciugare direttamente;

Acqua ossigenata che è un ingrediente particolarmente interessante perché alleato ottimo trattare cattivi odori e macchie persistenti. Usarlo è facile:

Prendere un batuffolo grande in cotone e bagnarlo con acqua ossigenata Pulire le varie macchie e poi continuare su tutta la superficie Aspettare che si asciughi e passare un panno per rimuovere gli eccessi

Non poteva mancare il mix di acqua, limone e bicarbonato di sodio che attacca le macchie e gli odori persistenti, soprattutto se sono di urina. Come fare? Serve il succo di tre limoni da mettere in acqua tiepida, mescolare tutto e poi aiutarsi con un panno morbido da passare su tutti gli angoli del materasso. Aggiungere una punta di bicarbonato per potenziare la sua azione.

Come sbiancare un materasso macchiato? L’ingrediente inaspettato

Oltre a tutti questi ingredienti naturali, uno in particolare è usato per sbiancare il materasso macchiato e renderlo come nuovo. Stiamo parlando del sapone detergente, ottimo per la pulizia e per l’igienizzazione, oltre che eliminare i cattivi odori.

Come procedere?