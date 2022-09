Pallina da tennis in lavatrice, l’antico rimedio delle nonne: risolve un problema comune

Quante volte ci è capitato di lavare in lavatrice dei capi particolari e constatare, a fine lavaggio, di aver avuto una pessima idea? Succede spesso, infatti, di non essere soddisfatti dei risultati ottenuti o, peggio, di accorgerci di aver rovinato un intero bucato. Ecco, dunque, come risolvere questo comune problema tramite l’utilizzo di una semplice pallina da tennis.

Spesso, quando abbiamo bisogno di lavare biancheria e capi che richiedono particolari accortezze, per non rovinarli preferiamo rivolgerci a delle lavanderie specializzate, in modo da evitare, così, qualsiasi spiacevole inconveniente.

Non sempre, però, è possibile ricorrere a tale soluzione in quanto, per alcuni, potrebbe risultare alquanto dispendioso. E poi, si sa, chi fa da sé, fa per tre! Resta, però, l’annosa questione di come lavare capi più difficili da gestire senza rischiare di rovinarli. È possibile, tutto ciò, eseguendo un lavaggio casalingo in lavatrice?

La risposta? Assolutamente si! Ed è più semplice di quanto si possa pensare. In questi casi arrivano in nostro soccorso i classici rimedi della nonna, a volte un po’ bistrattati, ma spesso molto efficienti. L’unica cosa di cui necessitiamo è una pallina da tennis. Cosa c’entra con il bucato e la lavatrice? Scopriamolo insieme.

Pallina da tennis, pensaci tu!

Sembrerà assurdo, ma una pallina da tennis, possibilmente pulita, ma non nuova (in modo che non rilasci fastidiosi “pelucchi”), può risolvere il problema che attanaglia tutti noi: lavare in casa piumoni e capi imbottiti. Non dobbiamo fare altro che inserire una o più palline (in base alla grandezza di ciò che vogliamo lavare) nel cestello della lavatrice e procedere con il lavaggio. Completata l’asciugatura, non ci resta che ammirare il risultato.

Le palline fungeranno come una sorta di “massaggiatrici” che, durante il lavaggio, tramite lo sfregamento, distenderanno le nostre imbottiture rendendole morbide e voluminose.

Terminato il tutto, possiamo procedere alla normale asciugatura all’aria. Se proprio volessimo strafare e ottenere davvero un piumone perfetto, una volta asciugato possiamo inserirlo nuovamente in lavatrice, sempre insieme alle palline, e avviare solo la centrifuga a cinquecento giri. Il risultato sarà spettacolare.

Come impostare la lavatrice

Con pochi e semplici passaggi scopriremo che, al contrario di quanto previsto, lavare giacche e piumoni in casa non solo è possibile, ma è anche facile ed economico. L’estate, oramai, sta quasi volgendo al termine, e prima di iniziare a usare capi e biancheria invernali, dare a questi ultimi una rinfrescata non è mai sbagliato.

Dopo aver inserito in lavatrice il piumone o qualsiasi cosa disponga di un’imbottitura, procediamo con l’aggiunta delle palline da tennis e di una piccola dose di detersivo.

Impostiamo la temperatura dell’acqua a trenta/quaranta gradi e lasciamo, facciamo partire il lavaggio, e lasciamo che il trucchetto della nonna faccia il suo corso.