Juventus, ecco la lista Champions: ci sono Pogba e Chiesa

In mattinata Massimiliano Allegri ha depositato la lista Champions League inserendo anche Federico Chiesa e Paul Pogba nell’elenco. I tifosi bianconeri esultano consapevoli del fatto che ormai manchi veramente pochissimo al ritorno in campo dei due calciatori.

Dopo un grande calciomercato estivo la Juventus è pronta all’esordio ufficiale in Champions League, martedì i bianconeri saranno in campo per l’attesissimo match di Parigi contro il Paris Saint Germain di Kylian Mbappe, Leo Messi e Neymar.

Come confermato anche dal tecnico livornese in conferenza stampa manca ormai poco al ritorno di Federico Chiesa che ha ormai superato la rottura del crociato anteriore rimediata a gennaio nella sfida contro la Roma.

Nelle prossime settimane per la Juventus dovrebbero arrivare buone notizie anche da Paul Pogba che, dopo la lesione al menisco rimediata durante la tournée estiva, è pronto al suo secondo debutto in carriera con la maglia bianconera.

Pogba e Chiesa in lista Champions, la Juve sorride

Nei piani di Massimiliano Allegri il tridente titolare è quello composto da Angel Di Maria, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il nuovo numero 7 bianconero (lo scorso anno indossava la maglia numero 22), sarà il vero grande acquisto della stagione bianconera e darà soluzioni importanti all’attacco torinese.

Per Pogba i tempi di recupero sono ancora più brevi, dovrebbe essere ormai vicinissimo il ritorno in campo del centrocampista francese che ha risposto in modo positivo alla terapia alla quale si è sottoposto in questi mesi.

Nel frattempo la Juventus si affiderà al talento di Angel Di Maria e Leandro Paredes, i due argentini sono pronti a sfidare subito la loro vecchia squadra ed a trascinare i bianconeri verso una grande Champions League.

Intorno al club piemontese si respira tanto entusiasmo, lo stesso che nelle ultime stagioni era terribilmente mancato nelle partite più importanti.

Ora Vlahovic e compagni sono pronti per la sfida alla Fiorentina, da domani sera poi la testa sarà alla Champions League in attesa del super appuntamento di martedì.

Fare una grande prestazione contro Mbappè, Neymar e Messi significherebbe mandare un grande messaggio all‘Europa, la Juventus è tornata e non vuole porsi limiti neanche in Champions League.