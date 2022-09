Pagamenti INPS settembre 2022: le date da segnare in agenda

Pagamenti INPS di settembre: le date da appuntare sulla propria agenda per ricordare i giorni in cui saranno effettuati i versamenti previsti nel nono mese dell’anno.

Nel corso del 2022, sono diversi i versamenti che l’INPS effettuerà ai cittadini: dal Reddito di Cittadinanza, fino all’assegno unico figli, fino a passare alle pensioni. Ecco tutte le date da segnare sul calendario.

Pagamenti INPS settembre 2022: le pensioni

Tra i vari versamenti che l’Istituto effettuerà, nel corso del mese di settembre 2022, ci sono, in primis, le pensioni.

Il 1° settembre, infatti, le pensioni saranno accreditate sui libretti di risparmio, sui conti correnti e sulle Postepay Evolution dotate di un IBAN.

Inoltre, i pensionati potranno ritirare i propri corrispettivi anche al bancomat, in contanti. Se, invece, si decide di ritirare la pensione in posta, bisognerà osservare la turnazione basata sulla lettera del proprio cognome.

Il 1° settembre, dunque, saranno erogate, in ufficio postale, le pensioni dei cognomi che vanno dalla lettera A alla B.

Il 2 settembre, invece, si passa ai cognomi che iniziano con C e D; il 3 settembre, di mattina, possono ritirare la pensione i cognomi con le seguenti iniziali E-F-G-H-I-J e K.

Il 5 settembre, poi, sarà la volta dei cognomi che iniziano con L-M-N e O; Il 6 settembre arriva il turno dei cognomi con lettera P-Q-R e il 7 settembre, infine, si potranno recare agli uffici postali i pensionati con i cognomi che cominciano con S-T-U-V e Z.

Versamenti di settembre: la NASPI

Dal 10 settembre 2022, inoltre, partiranno i pagamenti della NASPI. Il giorno di erogazione del contributo può variare in base alla data in cui si è presentata la domanda ai fini dell’ottenimento.

In linea di massima, i pagamenti dovrebbero essere effettuati entro la metà del mese di settembre. Per verificare il giorno esatto, ci si può collegare al Fascicolo Previdenziale del Cittadino, direttamente sul portale dell’INPS.

Medesime date possono essere tenute a mente anche per chi percepisce la disoccupazione DIS-COLL e per chi è in Cassa integrazione in deroga, del Fondo per l’artigianato per per altra tipologia. Il giorno, come nel caso della NASPi, varia da soggetto a soggetto.

Carta acquisti, assegno unico e Reddito di Cittadinanza

Nel mese di settembre sarà erogata anche la Carta Acquisti, rivolta ai bambini fino ai tre anni o agli adulti con età superiore ai 65 anni. Per ottenerla, bisogna essere in possesso di un ISEE inferiore a 7.001,37 euro.

Le due ricariche avranno, ciascuna, un valore di 80 euro, ossia 40 euro erogati mensilmente. Se si riscontrano dei ritardi nell’elargizione degli importi, si può chiamare il numero verde INPS 803 164 per ulteriore assistenza.

C’è, poi, l’Assegno Unico per i figli fino ai 21 anni. Le somme partiranno ddal 16 settembre per i soggetti che ne hanno fatto richiesta a gennaio e a febbraio dell’anno corrente. I restanti otterranno la prestazione il mese successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Infine, per quel che concerne il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, le somme saranno erogate tra il 15 e il 27 settembre 2022.

Il 15 settembre, coloro che ricevono, per la prima volta, il sostegno, potranno ritirare alla posta la carta per prelevare con l’importo del mese corrente già caricato. Il 27 settembre, invece, la mensilità sarà erogata a chi ha avuto l’importo nei mesi antecedenti.

Bonus IRPEF E Bonus 200 euro

Il Bonus IRPEF sarà erogato a partire dal 23 settembre e ammonterà a 100 euro che saranno erogati mensilmente.

L’agevolazione è dedicata ai lavoratori dipendenti e assimilati, che svolgono le proprie mansioni sia nel pubblico che nel privato, nonché ai disoccupati percettori di NASPI e ai soggetti che già ricevono prestazioni a sostegno del reddito, come cassa integrazione e maternità. Il reddito non deve superare i 15 mila euro per poter ottenere tale incentivo.

Per quel che concerne il bonus 200 euro, badanti e colf potranno inoltrare la domanda entro e non oltre il 30 settembre 2022. Si tratta di un contributo una tantum. L’esito sarà comunicato in quattro giorni e il pagamento, automatizzato, giungerà in breve tempo.