Meteo settembre, avvio del mese con temporali: il caldo non è finito

Un mese che non è iniziato nel migliore dei modi. Il meteo di settembre non ci aiuta. E questa volta i temporali non solo per l’Italia settentrionale, ma anche per quella meridionale. Possiamo dire che si è dato l’avvio all’autunno meteorologico?

Pioggia e maltempo caratterizzano i primi giorni del mese. Ma il caldo non è ancora finito.

Meteo: a settembre sarà una situazione “ballerina”

Anche se, a partire da oggi, il maltempo sembra aver preso possesso dell’intero nostro territorio, stiamo tranquilli: si tratta solo di una situazione di passaggio. E per coloro che avevano deciso di programmare le loro vacanze proprio a settembre, riusciranno nel loro intento perché il caldo non ha del tutto abbandonato l’Italia.

Su metà del Paese, infatti, a breve torneranno sole e caldo anche se, come stiamo imparando, ormai il tempo non rispetta più le canoniche stagioni, ma alterna caldo e freddo ad eventi metereologici, in certi casi, anche estremi, che portano questa variabilità anche continua.

Sono in molti a pensare che l’autunno sia già arrivato: basta affacciarsi alla finestra, anche già da questa mattina, alzare gli occhi al cielo e vedere nuvoloni grigi e carichi di pioggia che, di certo, non promettono nulla di buono. Anche se l’autunno è canonico, per il suo arrivo, il 23 settembre, a noi sembra che sia già da adesso.

Ma, come dicevamo, specie in parte del nostro territorio, c’è da stare tranquilli: il caldo non ci ha ancora del tutto lasciati. Secondo i metereologi, infatti, già da domani, la situazione cambia. Il sole tornerà a splendere e le temperature a rialzarsi. Ma sarà solo per 24 ore, perché almeno per l’Italia centro settentrionale, nel weekend ci sarà un’altra perturbazione, tipicamente autunnale che porterà con sé copiose piogge.

Piogge al Nord e sole al Sud

Un’alternanza di sole e pioggia almeno sino a domenica al Nord, mentre al Sud il caldo tornerà e, per tutta la settimana prossima, potremmo ancora vedere le temperature alzarsi e, chi aveva programmato le vacanze a settembre, potrà godersele in tutta tranquillità.

Possiamo capire, quindi, che l’Italia sarà spaccata a metà a partire dalla prossima settimana. Sta di fatto che, però, oggi l’allerta meteo gialla è stata diramata anche per la maggior parte delle regioni che affacciano sul Mar Tirreno dove, per la giornata di oggi, sono previsti temporali e scrosci di pioggia per tutto l’arco del periodo.

Un fine settimana che, in parte, non si annuncia essere dei migliori: il Nord farà i conti con pioggia e tempo instabile che potrà caratterizzare anche alcune zone interne del centro sud. Mentre per sabato e domenica caldo in aumento e sole nelle regioni del Sud Italia.