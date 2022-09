Si aprono le richiesta per il bonus trasporti 2022, un contributo molto utile per tutti gli italiani che si spostano con i mezzi di trasporto pubblico. A partire da oggi si può fare domanda, ma come funziona e cosa c’è da sapere? Ecco tutte le informazioni utili.

È arrivato settembre, l’estate ormai è alle nostre spalle, e con l’autunno iniziano anche tante novità, come il Bonus Trasporti 2022, un contributo che in molti stavano aspettando da tempo.

Un’agevolazione interessante e utile, che interviene per contrastare il caro vita, soprattutto per le famiglie con medio o basso reddito. Ma come funziona? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare richiesta da oggi.

Bonus Trasporti 2022, come funziona e cosa prevede

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bonus Trasporti 2022, un’agevolazione prevista dal famoso Decreto Aiuti, che vuole aiutare le famiglie con medio e basso reddito.

Un bonus utilissimo sicuramente a molte famiglie, che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi, andare a lavoro o altro. Ma come funziona e a chi è rivolto questo contributo?

Il Bonus Trasporti è rivolto alle persone nel 2021 hanno raggiunto un reddito sotto i 35mila euro ed è pari a 60 euro, che possono essere utilizzati per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto.

In particolare, parliamo di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale oppure per il trasporto ferroviario nazionale. Esclusi i servizi di prima classe e business, executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Secondo quanto riportato nel bando del Bonus, la richiesta va effettuata da oggi 1° settembre e l’acquisto dell’abbonamento va effettuato entro il 31 dicembre 2022.

Chi può accedere al bonus e come richiederlo

Il bonus trasporti è molto allettante come contributo, soprattutto per chi ogni giorno prende i mezzi pubblici e ogni anno deve affrontare una spesa in più per poterne usufruire.

Come anticipato, può fare domanda chi ha raggiunto un massimo di 35.000 euro lordi di reddito nel 2021. Per presentare la richiesta bisogna presentare tutti i documenti utili a certificare la situazione economica, certificazioni uniche, dichiarazione 730.

La richiesta va fatta singolarmente da parte dell’interessato, oppure per conto di un minorenne entro il 31 dicembre 2022.

Per potersi registrare bisogna visitare il sito ufficiale del governo, dove è stato caricato un apposito modulo dove inserire le informazioni personali, inclusa la dichiarazione sul reddito.

Bisognerà, anche, indicare il gestore del servizio di trasporto pubblico che si intende utilizzare. Una volta ottenuto il bonus, il beneficiario dovrà presentare il buono ricevuto all’ente di trasporto pubblico prescelto.