A Padova una colf ha fatto irruzione, ubriaca, nell’abitazione del suo datore di lavoro, distruggendo l’abitazione. L’intervento dei carabinieri col taser per neutralizzarla.

C’è voluto l’intervento delle pistole taser per fermare la colf che stava mettendo a soqquadro la casa. La donna, una 37enne, ha mostrato forti segni di agitazione. Aggrediti anche gli agenti prima del suo arresto.

Padova, colf ubriaca sfascia casa e aggredisce gli agenti: arrestata

Una donna di 37 anni è stata arrestata, a Padova, per aver distrutto la casa del suo datore di lavoro e aver aggredito anche due agenti. Le forze dell’ordine, arrivate nell’abitazione dopo la segnalazione dei proprietari, si sono imbattute nella colf – che lavorava proprio nella casa dove sono avvenuti i fatti – visibilmente ubriaca e in stato di forte agitazione.

Le forze dell’ordine hanno prima dovuto immobilizzare la donna, che era solita effettuare le pulizie della casa. Ma le operazioni non sono state per nulla semplici. Vista l’aggressività mostrata, i poliziotti hanno dovuto utilizzare le pistole taser in loro possesso, per fermare la donna e arrestarla.

Sul pavimento, nella casa, vi erano sparsi diversi cocci di bottiglie, di vino e di birra. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica degli eventi, e indagando sulle motivazioni che hanno spinto la colf ad agire in questo modo violento. La donna pare abbia mostrato atteggiamenti aggressivi.

Padova, colf conosciuta un giorno prima distrugge casa Urla, minacce e l’utilizzo di un pezzo di legno – una gamba di un tavolo – come arma da usare contro la polizia che faceva roteare per spaventare gli agenti. Quest’ultimi, non avendo ottenuto alcun risultato con le parole, tentando di tranquillizzare la donna a voce, sono dunque intervenuti anche loro con la forza. Prima lo spray al peperoncino, che pare abbia mandato su tutte le furie la colf. Poi i poliziotti hanno deciso di utilizzare il taser. L’incidente in via Mazzini, a Padova, protagonista una donna di organini romene.

E’ stato il proprietario a chiamare il 113 spaventato dallo scatto d’ira della sua colf, raccontando alle forze dell’ordine di aver conosciuto la giovane donna solo qualche giorno prima in un bar. Il proprietario di casa mai si poteva aspettare tale reazione, nonostante l’avesse appena assunta per svolgere dei lavori di casa, tra cui anche le pulizie.

Fondamentale l’intervento delle forze dell’ordine, che dopo aver accecato la 37enne completamente in preda ai fumi dell’alcol, l’hanno arrestata e portata in centrale.

Non pare ci siano motivazioni dirette contro il proprietario, anche se gli agenti sono in queste ore al lavoro per capire cosa abbia potuto scatenare tale ira, oltre ovviamente allo stato d’ebrezza provocato dall’alcol.