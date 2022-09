Gratta e Vinci, quanto si prende un tabaccaio per ogni biglietto venduto? Inimmaginabile

C’è molta curiosità nel capire quale sia il guadagno di un tabaccaio per ogni biglietto del gratta e vinci venduto. Scopriamolo insieme.

Il business del Gratta e Vinci non sembra mai arrestarsi e sono proprio i tabaccai ad avere questo bel patrimonio in mano. Ogni giorno centinaia di persone tentano la fortuna per cambiare vita o per avere qualche soldo da parte. Ma la domanda che spesso ci facciamo è quale sia il guadagno di un tabaccaio per la vendita di ogni biglietto? Risolviamo subito il dilemma.

Biglietto del Gratta e Vinci, un business milionario

È un business da milioni di euro quello del Gratta e Vinci, che ha conquistato il cuore di tutti. Facile da giocare e velocissimo, basta una monetina per grattare la pagina argentata e scoprire se la propria vita è cambiata oppure no.

Tuttavia, alcune persone non lo prendono come un gioco o sfizio ma una vera e propria missione. Giocare ogni giorno per trovare il biglietto vincente potrebbe andare ben oltre il divertimento, per questo gli esperti consigliano di controllarsi e acquistare un biglietto ogni tanto proprio per tentare la fortuna.

In questo contesto, ci interessa capire quale sia il guadagno del tabaccaio per ogni biglietto che vende.

Gratta e vinci, il guadagno per ogni biglietto venduto

In tabaccheria si possono trovare diversi prodotti e servizi in vendita, ma il più gettonato è sicuramente il Gratta e Vinci. Ci sono diverse tipologie a disposizione, con costi differenti e premi a salire dal classico due euro di vincita sino a cifre da capogiro che cambiano letteralmente la vita.

Ad oggi rappresentano il gioco più amato tra gli italiani e i dati dei biglietti acquistati sono impressionanti. Il tabaccaio che vende questi biglietti ha un buon guadagno oppure no? È bene evidenziare che i prodotti di monopolio hanno una tassa particolare che si chiama aggio. Questa non è altro che il ricavato del venditore con percentuale sul prezzo al pubblico.

In Italia, secondo la normativa vigente, la percentuale è del 10%. Il biglietto del Gratta e Vinci prevede quindi un guadagno che si misura in percentuale.

Come evidenziato dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al ricevitore spetta l’8% della raccolta delle giocate che vengono effettuate presso il suo negozio senza calcolare l’IVA.

Ovviamente, per capire il guadagno totale bisogna verificare la quantità dei biglietti che sono stati venduti nella giornata. Tenendo conto che ogni persona ne compra almeno tre, a fine giornata il guadagno è molto altro se in aggiunta a tutti gli altri prodotti e servizi offerti.

Biglietto vincente del gratta e vinci: quanto guadagna il tabaccaio?

Se sul prezzo di vendita il tabaccaio ha diritto all’8% del costo del singolo biglietto, per una vincita che cosa guadagna? La risposta è spiazzante, perché l’esercente non ha diritto di alcun guadagno quando si tratta di un biglietto stampato e vincente.