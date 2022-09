By

Questa mattina è tempo di bilanci, di dati e di percentuali: ieri si sono svolte le elezioni governative 2022 e Giorgia Meloni vince con Fratelli d’Italia come primo partito. Ecco le notizie in tempo reale.

Ieri, 25 settembre 2022, gli italiani si sono recati alle urne per votare il nuovo governo che, a quanto emerge dai risultati, verrà formato dalla premier di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni.

FDI è, infatti, il primo partito in Italia al momento, con la maggioranza alla Camera e al Senato. Malissimo per la Lega, che perde punti, il Movimento 5 Stelle fa bene mentre la sinistra non riesce a contrastare il centro destra.

Giorgia Meloni emozionata: “Questo è un punto di partenza”

La vittoria del centrodestra alle elezioni, con la supremazia di Fratelli d’Italia come primo partito, è la notizia di questa mattina in tutto il mondo.

Giorgia Meloni ha tenuto un discorso di circa dieci minuti a Roma, all’Hotel Parco dei Principi, per ringraziare i suoi elettori. Nel suo discorso, la futura premier si è detta emozionata e molto determinata a portare avanti il suo programma.

Tra le sue parole, la Meloni dice: “L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra e noi governeremo per tutti”. Per Giorgia Meloni, questo è solo il punto di partenza per ricostruire un rapporto tra Stato e cittadini.

Intanto, il PD di Enrico Letta non commenta i risultati deludenti delle elezioni, come Matteo Salvini che con la Lega ha perso punteggio rispetto alle Europee del 2019, andando sotto il 9%.

Di Maio, invece, è fuori dal Parlamento visti gli scarsi risultati alle elezioni mentre il suo ex collega Giuseppe Conte è soddisfatto del risultato, oltre il 15% di voti, visto che per lui e per il Movimento 5 Stelle questo è un risultato significativo.

L’astensione degli italiani e le proteste di queste ore

Queste elezioni 2022 sono state quelle con l’affluenza più bassa di sempre alle urne: si parla del 64%, una percentuale bassissima forse la più bassa della storia italiana.

Un fenomeno diffuso il tutte le regioni italiane, ma molto forte al sud rispetto alle regioni del Nord.

Intanto, mentre l’Italia si rende consapevole della vittoria del Centrodestra, in giro per il nostro Paese cominciano le proteste per i risultati.

In queste ore, al Liceo Manzoni di Milano, ad esempio, gli studenti hanno occupato per protesta contro il governo di Giorgia Meloni. I ragazzi hanno organizzato una rivolta occupando l’istituto, cosa che intendono fare a quanto pare per due giorni.