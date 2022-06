Orto, l’alimento ‘salva cuore’ più potente di tutti da seminare a fine giugno: pazzesco

Cerchi qualcosa di veramente sano da piantare nel tuo orto? Esiste un legume che ha delle proprietà salva cuore uniche. Vediamo qual è.

Un orto è bello se è variegato ed è pieno di alimenti che possono aiutare a stare meglio.

Cosa piantare nell’orto?

Dopo l’avvento della pandemia, nelle persone è cresciuta la voglia di crearsi il proprio orto. Lo scopo non è solo quello di avere alimenti a km 0 ma anche di poter trascorrere il proprio tempo libero in modo produttivo all’aria aperta.

In realtà, basta poco per avere un orto in giardino o balcone. Basta selezionare le verdure o i legumi perfetti per l’esposizione ed il clima del nostro spazio esterno. I prodotti del proprio orto contribuiranno a soddisfare il fabbisogno familiare a costi contenuti.

Non tutti sanno, però, che esiste un legume dalle proprietà stupefacenti di cui alcuni studi, hanno confermato l’efficacia salva cuore. Vediamo qual è.

Le proprietà dei lupini

Stiamo parlando dei lupini che, già soltanto per il loro aspetto, infondono allegria. Essi stanno assumendo sempre più utilizzi nelle cucine e vengono consigliati da dietologi e nutrizionisti. Perché?

I lupini contengono molte proteine di origine vegetali, il che li rende particolarmente indicati nelle diete, sia vegetariane che non. Essi contengono anche fosforo, magnesio e potassio ma anche sodio e calcio un elemento fondamentale per le ossa.

Stando a degli studi recenti i lupini possono interagire con l’insulina umana. Grazie a questa interazione, si possono regolare i livelli di glucosio nel sangue. Se mangiati in quantità moderate, i lupini sono utili alle persone a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 2.

Essi sono in grado anche di contrastare l’insorgenza di colesterolo poiché contengono una fibra insolubile che può ridurre il grasso corporeo. Aiutano anche a contrastare la stitichezza. Grazie all’acido folico in essi contenuti, inoltre, i lupini possono contrastare tutti gli effetti dannosi dell’omocisteina che è un acido che il nostro organismo produce. I lupini, dunque, rappresentano un legume in grado di aiutare il nostro organismo a contrastare le malattie cardiache.

Essendo poveri di zuccheri, poi, contrastano i radicali liberi proteggendo il cuore e tenendo sotto controllo la glicemia nel sangue. Parallelamente, si può dire che i lupini possono favorire il senso di sazietà. Possono essere consumati con verdure o frutti di stagione ma possono essere anche utili a creare polpette ed hamburger vegetariani.