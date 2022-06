Monetina nel freezer, ricordati di farlo prima di partire in vacanza: il trucco ‘salva vita’

Sapevi che se lasci una monetina nel freezer prima di partire per le vacanze potresti evitare dei grossi problemi di salute? Vediamo perché.

Una semplice monetina nel freezer potrebbe essere il metodo salva vita che non conoscevi.

Una monetina nel freezer prima di partire per le vacanze

Sei in procinto di partire per le vacanze o anche per un semplice weekend fuori porta? Prima di chiudere casa, lascia una monetina nel freezer, il motivo ti sorprenderà. Sì perché si tratta di un rimedio casalingo per evitare problemi di salute pericolosi al tuo rientro.

In pratica, eviterai di consumare del cibo che si era scongelato e ricongelato senza che tu lo sappia. Se i cibi si scongelano, infatti, dovrebbero essere consumati in giornata e mai ricongelati. Perché? Al loro interno si potrebbero produrre dei batteri pericolosi per la salute di chi andrà a consumare la pietanza.

Ciò potrebbe accadere, ad esempio, a causa di un calo di tensione, un black outi momentaneo e tante altre cose. Vediamo allora come evitare questo inconveniente. Una volta provato, siamo sicuri che non smetterai di farlo.

Come fare

Se stai partendo per le vacanze ma non spegnere il tuo elettrodomestico, perché è pieno di cibi congelati, allora dovresti adottare il metodo della monetina nel freezer. Come bisogna fare? Il giorno prima di partire, procurati una monetina e una tazza.

La tazza andrà riempita fino all’orlo di acqua. La tazza andrà nel congelatore. In massimo 4 ore l’acqua nella tazza sarà congelata. A questo punto sarà il momento di mettere la monetina nella tazza sulla superficie di acqua ghiacciata.

Al tuo rientro vedrai: se la monetina è ancora dove l’hai lasciata allora non c’è stato alcun scongelamento. Se invece è precipitata sul fondo, vuol dire che il freezer si è scongelato. La monetina nel freezer, peggio ancora, potrebbe essere scivolata fuori dalla tazza. Se ciò dovesse essere accaduto, dovrai purtroppo gettare via tutto il cibo perché scongelandosi e ricongelandosi potrebbe aver perso le sue proprietà organolettiche ed essere, peggio, un covo di batteri.

Questo metodo ti aiuterà a preservare la qualità dei tuoi cibi ma, soprattutto, non rischiare intossicazioni o problemi gravi per la tua salute. Che ne dici, lo adotterai a casa tua? Se lo troverai utile, passaparola con familiari ed amici.