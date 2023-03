Orto e giardino, qual è il concime migliore per il terreno? Occhio all’errore

By

Il concime è fondamentale per far crescere bene le piante del nostro orto e giardino. Vediamo qual è il migliore.

Anche quando si mette il concime nel terreno è necessario osservare alcuni accorgimenti poiché incorrere in errore è piuttosto semplice.

Perché mettere il concime nel terreno

A cosa serve il concime? Ad arricchire il terreno di tutte quelle sostanze nutritive fondamentali per la crescita delle proprie piante. Il terreno alla lunga, infatti, può esaurirsi di tutte quelle sostanze nutritive necessarie per le piante. Ciò è dovuto a coltivazioni prolungate oppure altre attività agricole.

Il concime permette di reintegrare tutti i nutrienti e a garantire che le piante abbiano le sostanze nutritive per la loro crescita. Si tratta anche di un materiale organico che può migliorare la struttura del suolo, aumentandone la porosità, la capacità di ritenere l’acqua e di arieggiarsi. Ciò aiuta le piante a radicare più facilmente e a ottenere una maggiore quantità di acqua e ossigeno, che sono fondamentali per la loro crescita.

Inoltre, se è quello giusto per una particolare tipologia di terreno, il concime può anche aumentare la resistenza delle piante alle malattie e alle infestazioni di insetti, poiché una pianta ben nutrita è in grado di resistere meglio a queste minacce.

Come scegliere il concime perfetto per il proprio orto ed il proprio giardino?

Quale scegliere?

In commercio esistono tantissimi tipi di concime e scegliere quello giusto, potrebbe essere davvero difficile. Ciò è dovuto al fatto che ogni concime, è caratterizzato da un miscuglio di nutrimenti corretti per una particolare tipologia di terreno.

Chi ne ha la possibilità, però, piuttosto che ricorrere ai concimi chimici, può ricorrere alla tipologia di concime migliore in assoluto. Si tratta del letame, caratterizzato da tutti i nutrimenti necessari, in modo equilibrato, che aiutano il terreno a far proliferare le piante.

Il letame, infatti, contiene: azoto, fosforo e potassio e tanti microrganismi oltre ai sali minerali fondamentali per le piante tra cui magnesio, ferro e calcio. Il letame può provenire dal cavallo, che è il più bilanciato di tutti. Esso può essere usato per le piante da fiore ma anche per quelle da frutto.

concime – nanopress.it

Quello che, invece, proviene dalle mucche e dai bovini, è il letame più leggero e ricco di azoto. Esso può essere messo nel terreno da liquido al fine di mantenere equilibrato il terreno e i nutrimenti al suo interno.

Il letame che proviene dalle galline e dai polli e dagli ovini, invece, è quello più ricco di tutti. Per questo motivo, permette alle piante di crescere rigogliose velocemente.

Lo stallatico, invece, è il letame con la più alta quantità di umidità. Molto ricco in azoto, deve essere messo in profondità poiché potrebbe risultare invasivo per le radici di alcune piante.