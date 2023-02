Orto, come coltivare le fragole in tubo: ecco la tecnica semplicissima

Avete mai provato a coltivare le fragole in tubo? Per un orto diverso dal solito, gli esperti indicano la tecnica semplice e veloce.

Una tecnica di coltivazione diversa dal solito, che i vivaisti consigliano al fine di poter avere delle buonissime fragole in tubo dal produttore al consumatore. Per chi possiede un piccolo orticello, sarà facile mettere in pratica questo tipo di tecnica molto semplice e anche divertente. Basterà seguire pochi e semplici passi per avere le fragole più buone e completamente bio.

Fragole in tubo, la tecnica di coltivazione

Si chiama coltivazione verticale ed è quella che viene consigliata dai vivaisti esperti per avere una pianta sana e ricca di fiori. La piante delle fragole, di norma, non supera i 20 cm di altezza ed è molto piccola. Il suo è un apparato radicale molto profondo, per questo è perfetta per essere coltivata in vaso e adattarsi all’orto verticale.

La coltivazione avviene mediante un tubo in pvc che consente di non invadere lo spazio e anche di avere molte più piantine a disposizione. È sicuramente consigliato a tutti coloro che desiderano avere un piccolo orto sul balcone, con una ricchezza di fragole biologiche e dolci.

Come accennato, questo tipo di coltivazione avviene usando un tubo di plastica in pvc riciclato oppure uno apposito che si compra dai vivaisti. L’importante è che abbia il diametro corretto per accogliere le fragole e per lo sviluppo in verticale. Non ci vorrà un sostegno ulteriore, ma un sottovaso per drenare l’acqua in eccesso.

Tubo per le fragole, i consigli degli esperti

Per la creazione di un orto con tante fragole, gli esperti consigliano di fare dei tagli nella parte del tubo superiore con distanza di 10cm tra uno e l’altro. Il tubo deve essere successivamente scaldato e poi deve essere creato un piccolo balconcino, avvalendosi di un pezzo di legno.

I tagli vanno poi rifiniti con della carta vetrata.

Fragole nel tubo, metodo di coltivazione

Le fragole da coltivare sono facili anche in casa, ma deve essere chiaro che serve sempre tantissima acqua se coltivate con questa tecnica. In natura le fragole nascono nel sottobosco, quindi preferiscono le zone con una illuminazione protetta anche se ogni tanto devono ricevere la luce diretta del sole.

Il tubo delle fragole non dovrà essere sempre al sole, ma in una zona intermedia così da permettere la loro coltivazione sana e crescita.

Gli esperti consigliano inoltre di coprire tutto il terreno con pacciamatura, così che sia sempre umido seppur impedendo che i frutti siano a contatto con l’umidità. Con il tubo lo spazio diventa minore, ma ci sono dei terricci particolari appositi che si creano anche con uno strato aggiuntivo di paglia.

Aggiungere ogni tanto del concime e fare attenzione a tutti i ristagni d’acqua che si possono creare nel tempo.

Sarà bello vedere le fragole che man mano si arrampicano sul tubo, in crescita verticale, sentendosi protette e costantemente nutrite.