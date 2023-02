Quali sono i segni zodiacali più sfortunati nel gioco: non vinceranno mai nulla

Questi sono i segni zodiacali sfortunatissimi al gioco e per loro sarà difficile vincere qualcosa: i pianeti non li aiutano mai.

Si parla sempre di amore e di lavoro per i segni zodiacali, eppure ce ne sono alcuni che sono completamente sfortunati nel gioco. Insomma, in ogni tipo di gioco dove c’è da vincere loro si posizionano all’ultimo posto. Il difetto maggiore è pensare troppo, mettere davanti la sfida e non il divertimento, restando con nulla di concreto in mano. Insomma, per loro il gioco è una vera tortura ed è un qualcosa che non vinceranno mai che sia per denaro o meno. Ma chi sono questi segni dello zodiaco sfortunati al gioco?

Segni sfortunati al gioco: i pianeti non li aiutano mai a vincere

Di solito ci si basa sul carattere e sui fattori che rendono un segno dello zodiaco così particolare. Ci sono poi aspetti che si identificano con l’ascendente e altri con la Luna posizionata nel segno al momento della nascita.

Dimenticandosi per un attimo di questi aspetti, la Dea Bendata non ha un occhio di riguardo proprio per tutti. Spesso e volentieri, la fortuna di un segno zodiacale è portata anche dall’influenza dei pianeti in un determinato periodo dell’anno.

Per alcuni segni in particolare, la ruota non gira mai e la sfortuna diventa un segno identificativo e un marchio da portarsi dietro per tutta la vita.

In linea generale, non è l’oroscopo del giorno o dell’anno che può indicare periodi più o meno sfortunati bensì i pianeti di appartenenza che rendono questi segni meno fortunati. Come accennato, questi fattori dipendono anche dal modo di vivere i giochi: pensano troppo, sono competitivi e credono di poter avere tutto quanto senza sforza.

La Dea Bendata non ama questo genere di comportamenti, per questo gira loro le spalle e non fa vincere mai nulla. Ma chi sono questi poveri segni?

Vergine

La vita di chi nasce sotto il segno della Vergine è schematizzata e non si lasciano mai andare. Il gioco potrebbe rappresentare un momento di svago, ma loro non lo prendono sotto questa forma e lo distruggono completamente.

Chi nasce Vergine non sarà mai fortunato al gioco, anche se prova per un giorno a non pensarci e divertirsi. Anche solo un Gratta e Vinci saranno soldi sprecati che non torneranno mai indietro.

Cancro

Lunatici e insicuri a volte, sicuri e pieni di idee in altre circostanze. Il Cancro è un segno ricco di potenzialità sotto ogni punto di vista, ma la fortuna al gioco non è tra queste. Nonostante negli anni possono provare a fare qualcosa, la Dea Bendata gira loro le spalle e non li considera come dei possibili vincitori o fortunati. Meglio puntare su altre caratteristiche.

Gemelli

Estroversi e comunicativi, il Gemelli è senza dubbio un segno zodiacale che si riconosce tra la massa.

Tuttavia non è un segno vincente nei giochi e nella vincita fortunata in soldi. Il Gemelli gioca in ogni momento della vita ma mai seriamente e per lui le regole non esistono.

Scorpione

La competizione costante dello Scorpione lo porta a non raggiungere mai l’obiettivo. Il gioco è una perdita di tempo e questo segno per fare soldi investe il suo sapere e il suo cervello continuamente in movimento. In quei pochi momenti di divertimento, purtroppo non c’è mai un tornaconto perché incapace di lasciarsi guidare da un destino incerto e sorprendente.