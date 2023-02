Oroscopo zodiacale, giornatacce in arrivo per questi segni: avranno Saturno contro

Oroscopo zodiacale, giornate terribili in arrivo per questi segni: proprio loro si ritroveranno con Saturno contro. Ecco chi avrà un fine mese davvero da dimenticare.

Non arrivano buone notizie per questi segni zodiacali. Le stelle remano contro, non sono dalla loro parte: ecco chi si ritroverà con Saturno contro per lungo tempo.

Oroscopo, proprio loro avranno Saturno contro

Le previsioni astrologiche non sono positive per alcuni segni zodiacali. Parola di Paolo Fox. Il più esperto tra gli astrologi è sicuro al cento per cento che proprio loro si ritroveranno ad avere Saturno contro. Inizia un periodo per nulla positivo per i nati sotto queste costellazioni che si ritroveranno ad affrontare giornatacce, problemi e grattacapo imprevisti.

Se fino ad ora, la maggior parte dei segni zodiacali ha potuto godere degli influssi positivi della Luna Nuova che ha portato con sé, per molti, cambiamenti e trasformazioni benevole, purtroppo per altri arrivano invece delle pessime novelle.

In questi giorni, Saturno si ritroverà in transito nel cielo a 90 gradi rispetto al Sole e la sfiga per coloro che avranno a che fare con questo segno è potentissima e proprio dietro l’angolo.

Preparatevi dunque ad armarvi di pazienza, coraggio e tanta costanza: arriverà un periodo turbolento ma come ogni cosa, anche esso passerà. Scopriamo chi sono gli sfortunati dello zodiaco.

Gli sfortunati dello zodiaco: problemi in arrivo per loro

Il 2023 sarà un anno splendido per molti segni zodiacali ma problematico e complicato per altri. Con Saturno contro che entra in Pesci, tanti amici nati sotto queste costellazioni si ritroveranno a fare i conti con sfortune, imprevisti e soprattutto importanti uscite di denaro.

Parola di Paolo Fox. L’esperto astrologo, già a fine dicembre 2022 aveva annunciato che alcuni segni zodiacali avrebbero avuto un 2023 davvero complicato. Ma chi sono gli sfortunati dello zodiaco? Lo scopriamo immediatamente.

Al primo posto di questa classifica per nulla positiva ci sono i Gemelli. I nati sotto questa costellazione si ritroveranno davanti a scelte importanti da fare. Alcuni progetti messi in cantiere da tempo non troveranno ancora una realizzazione.

Grattacapi economici sorti nel 2022 continueranno anche nel nuovo anno. Non abbattetevi. Gli influssi negativi di Saturno faranno sentire la loro influenza ancora per un po’ di tempo ma questo periodaccio passerà anche per voi.

Attenzione a guardarvi bene le spalle: chi credete amico potrebbe non esserlo davvero. L’oroscopo vi avverte: studiate attentamente gli atteggiamenti e i comportamenti di chi vi circonda. Qualcuno potrebbe pensare di organizzare un inganno alle vostre spalle.

Sarà un periodo complicato anche per i nati sotto il segno della Vergine. I nostri amici, proprio come i Gemelli, si ritroveranno ad affrontare alcune difficoltà sul lavoro. Soprattutto nella seconda metà dell’anno, le stelle potrebbero non essere per nulla dalla vostra parte.

Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, potreste trovarvi in difficoltà economiche. Ascoltate sempre i consigli di chi vi vuole bene e non agite mai di impulso.

E del segno della Bilancia ne vogliamo parlare? Anche i nostri amici nati sotto questa costellazione avranno un bel po’ di sventure da affrontare. Alcuni problemi fisici vi destabilizzeranno per un po’ ma tra qualche tempo la serenità ricercata tornerà a fare capolino nella vostra vita.

Fino al 16 maggio dovete rimanere però in allerta: avrete non soltanto Saturno contro ma anche Giove. A partire invece da giugno e fino ad agosto, le stelle vi sorrideranno e finalmente tutti i progetti in standby potranno realizzarsi.

Passiamo ora al segno del Capricorno. Fino a maggio, i nostri amici nati sotto questa costellazione si ritroveranno a vivere invidia, tensioni e problemi non solo sul lavoro ma anche nel privato.

Il vostro partner potrebbe decidere drasticamente di porre fine a una relazione che va avanti da anni. Non abbattetevi, il sole tornerà a splendere anche per voi…prima o poi!

Passiamo all’ultimo segno, quello dei Pesci. I nati sotto questa costellazione saranno messi a dura prova dalle stelle. Il lavoro vi darà qualche problema almeno fino a metà maggio. Non preoccupatevi, portate pazienza e vedrete che con l’uscita di Saturno dal vostro segno tornerà il sole nella nostra vita.