“Ho perso tutto”: la disperazione del padre di Chiara Carta, la 13enne uccisa dalla madre

Non si dà pace Piero Carta, papà di Chiara, la 13enne uccisa dalla madre lo scorso sabato mattina a Silì, Oristano.

La madre della vittima, ex moglie di Piero Carta, ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra. Soccorsa dai vicini di casa, la donna è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. A trovare il corpo senza vita di Chiara è stato proprio suo padre, che ha scoperto il cadavere della figlia 13enne riverso sul pavimento del bagno in una pozza di sangue.

La madre l’avrebbe colpita con almeno 20 coltellate e poi l’avrebbe ‘finita’ con un cavetto per caricare il cellulare. Una furia inspiegabile contro quell’unica figlia che il 24 marzo prossimo avrebbe compiuto 14 anni.

L’omicidio di Chiara Carta

Il movente del delitto e il dolore di papà Piero

Al momento Monica Vinci si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale Santissima Annunciata di Sassari. Ha riportato un trauma cranico e la rottura del bacino. Cosa abbia mosso la sua mano contro quell’unica figlia non è ancora dato saperlo. Quel che è emerso però nelle scorse ore è che la 52enne fosse affetta da depressione, che nelle ultime settimane l’aveva anche costretta a un ricovero in ospedale.

Un malessere che forse si trascinava da tempo e che l’avrebbe portata a uccidere la figlia, che ha tentato – con tutte le sue forze – di difendersi, come racconta il sangue ritrovato in diverse stanze dell’appartamento. Chiara ha provato a fuggire, ma la forza della madre l’ha sopraffatta. Resta da capire cosa abbia scatenato questo terribile omicidio. Qualunque siano le motivazioni, non potranno certamente lenire il dolore di un padre che non riesce a darsi pace.

«Ho perso tutto, mi ha tolto ogni cosa e quanto avevo di più prezioso»

sono le parole che ormai da due giorni Piero Carta ripete come un mantra.

Chiara era la sua vita. Chi la conosceva la descrive come una ragazza mite ed educata, che dopo la separazione dei genitori, era rimasta a vivere con la madre, quella stessa madre che in un freddo pomeriggio di febbraio ha ucciso la sua unica figlia e poi ha tentato di uccidere sé stessa, senza riuscirci.