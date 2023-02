Lady Diana, ritrovate le vecchissime lettere nascoste per 30 anni: rivelato il contenuto

Lady Diana, vengono alla luce delle vecchie lettere della principessa del Galles. Rivelato il contenuto dopo 30 anni. Ecco che cosa scriveva la donna più amata del mondo.

Rivedono la luce dopo ben trent’anni le lettere nascoste di Lady Diana. Trovate delle missive scritte proprio di suo pugno. Ecco il contenuto che lascerà anche voi a bocca aperta.

Lady Diana, la donna più amata al mondo

Ha vissuto una vita breve ma piena d’amore, Lady Diana. La ex moglie dell’ormai sovrano d’Inghilterra, Re Carlo, e mamma del Principe Harry e William, se n’è andata quel 31 agosto 1997 circondata però dall’amore e dall’affetto di tutto il mondo.

Sono trascorsi già 26 anni da quel drammatico incidente stradale che ha strappato all’affetto di tutti ma soprattutto a quello dei suoi cari, la adorata principessa del Galles. Insieme a lei, perdeva la vita anche Dodi Al Fayed, il compagno della Spencer nonché presunto papà del bimbo che la principessa portava in grembo.

Non ha vissuto una vita semplice, Lady Diana a palazzo reale. I problemi di bulimia e anoressia, oltre alla depressione, l’hanno bloccata in una gabbia dorata dalla quale lei non aspettava altro che scappare.

Proprio quando aveva iniziato ad assaporare la libertà, ecco che il destino crudele gioca un brutto scherzo e le toglie la vita. Tanti sono i misteri e i segreti che pur post mortem, continuano a circolare su Lady Diana.

Uno degli ultimi? Quello delle lettere mai pubblicate. Dopo trent’anni, spuntano delle missive scritte proprio dalla principessa e soprattutto, se ne svela anche il contenuto.

Le lettere nascoste della principessa: svelato il contenuto delle missive

Chi ha conosciuto da vicino Lady Diana o chi ha vissuto con lei momenti familiari o privati, la continua a ricordare come una delle persone più dolci e amabili al mondo. Adorava scrivere, la ex principessa del Galles, forse perché proprio grazie alla sua penna riusciva a mettere nero su bianco tutti i pensieri, anche quelli più brutti e dolorosi che tormentavano la sua vita a palazzo.

A proposito di lettere, dopo trent’anni spuntano fuori alcune missive scritte in prima persona dalla Spencer e ne viene svelato anche il contenuto. Queste lettere, scritte tra il 1994 e il 1997, rappresentano un tesoretto.

Battute all’asta in Cornovaglia dalla casa Lay’s Auctioneers, hanno un valore davvero inestimabile valutato in migliaia e migliaia di sterline. Ma che cosa scriveva Lady Diana in queste lettere?

Vediamo qualche dettaglio ulteriore al riguardo. Nelle missive in questione, la ex moglie dell’allora principe del Galles raccontava degli anni più bui della sua vita, quelli seguiti al divorzio da Carlo.

Era un periodo davvero complicato per Lady Diana che si ritrova a creare, per la prima volta nella famiglia reale, un precedente in tema di fallimento matrimoniale. Ma parla anche della pressione dei mass media, della stampa invadente e del desiderio di vivere un nuovo anno, il 1997, migliore rispetto a quello precedente.

Le confidenze della principessa messe nero su bianco

Le lettere vennero scritte a Kensington Palace e furono firmate dalla principessa ed inviate a due persone speciali: stiamo parlando di Tarek e Susie Kassem, intimi amici della principessa.

Proprio con loro, la Spencer intrattenne una lunga corrispondenza, dal 1994 al 1997, l’anno quest’ultimo in cui poi perse la vita. Lady Diana considerava Susie come una sorella più che conme un’amica.

Proprio con lei aveva parlato apertamente del dolore provato dopo il divorzio da Carlo. Si legge per esempio in una delle lettere, come fosse per lei difficile affrontare la separazione da una personalità così potente come il figlio della regina Elisabetta e anche di come in più occasioni si fosse addirittura pentita di aver compiuto questo passo così importante.

Susie e Tarek Kassem hanno conservato questo tesoretto per oltre 25 anni ma ora hanno deciso di sbarazzarsi di questa eredità pesante e di continuare a fare del bene, proprio come avrebbe voluto anche Lady Diana.

Il ricavato dalle lettere vendute verrà dato in beneficenza ad alcune associazioni che stavano particolarmente a cuore alla principessa del Galles quando quest’ultima era ancora in vita. Tantissime le offerte arrivate per l’acquisto delle lettere: la cifra dovrebbe essere pari a 145.550 sterline.