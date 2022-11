Oroscopo, i segni più impazienti dello zodiaco: vogliono tutto e subito

Sono questi i segni più impazienti dello zodiaco che non lasciano mai stare nessuno, vogliono tutto e lo vogliono sul momento.

Pensavate veramente che i segni zodiacali fossero tutti uguali? Ci sono persone che non conisderano l’Astrologia come un argomento di particolare interesse, ma peccano nel voler conoscere sempre il segno di appartenenza di amici e parenti. La pecca più grande è credere che il segno cambi solo a seconda del giorno e mese di nascita. In realtà, ognuno di questi 12 segni presenta caratteristiche e fattori differenti che formano il carattere di una persona. Tra questi ce ne sono alcuni che sono i più impazienti: ecco quali sono.

Oroscopo e segni zodiacali: i fattori da osservare

Come anticipato, non tutti credono nell’oroscopo e tanto meno alle caratteristiche di ogni segno zodiacale. Eppure, si è sempre curiosi di capire e trovare dei punti in comune con persone che appartengono allo stesso segno.

I fattori da considerare sono tantissimi, perché ci sono segni che non sono per nulla gentili mentre altri sono timidi e non dicono mai la loro opinione. Altri sono scaltri, chi è fantasioso e poi ci sono quelli concreti che guardano solo ai loro interessi economici.

Una persona avrà quindi tutte le caratteristiche di un determinato segno zodiacale, da associare con l’ascendente e poi il segno posizionato con il Pianeta Luna al momento della nascita. Non è finita qui, la personalità e i modi di fare sono determinati dal Tema Natale completo ovvero la posizione dei segni nei Pianeti al momento della nascita (con orario preciso).

Tenendo un attimo da parte tutto il Tema Natale, ci sono dei segni zodiacali che sono considerati impazienti: sono loro che vogliono subito tutto quello che desiderano e chiedono.

Quali sono i segni impazienti dello zodiaco? Meglio dar loro tutto e subito

Vi abbiamo parlato dei segni più pericolosi dello Zodiaco, mentre in questo articolo ci focalizziamo su quelli impazienti. Sappiamo bene che non tutte le persone riescono a mantenere la calma e non sanno aspettare il loro turno, ma loro in particolare non guardano in faccia nessuno.

Uno dei segni che vi stiamo per descrivere ha un vero e proprio caratteraccio, mentre il secondo ha una impazienza inaspettata perché si presenta sorridente e gentile con il prossimo. E il terzo è così puntiglioso da essere anche imprevedibile. Curiosi?

Il primo segno più impaziente di tutta la ruota del 12 segni è l’Ariete. Nervoso dalla nascita, questo è il segno che odia ogni tipo di attesa e di lentezza da parte delle altre persone. Che sia sul lavoro o nella vita privata, se chiede qualcosa vuole che gli venga dato subito e sarebbe ancora meglio anticiparlo.

Nel momento in cui si prefiggono un obiettivo lo raggiungeranno ad ogni costo e in tempi brevi. Attenzione, alcune volte pur di fare in fretta potrebbe svolgere un compito male senza alcuna cura.

Il secondo segno è quello della Bilancia, apparentemente gentile e premuroso. In realtà fa così perché vuole tutto e subito, pensando che con il suo charme possa ottenerlo senza sforzi. Bisogna fare attenzione, la Bilancia infatti non ama essere messa da parte o ignorata: una sua richiesta deve essere soddisfatta o quantomeno presa in considerazione.

Il terzo segno è il puntiglioso Vergine che è peggio di un cactus spinoso nella maggior parte del tempo. Non ama l’attesa, i ritardi, i pigroni e chi non è “sull’attenti” giorno dopo giorno.

Vogliono ed esigono efficienza oltre che velocità nel fare le cose. Insomma, chi ha a che fare con questo segno zodiacale deve armarsi di tantissima pazienza.