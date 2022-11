Madre e figlia minorenne arrestate per spaccio di droga a Napoli

By

Un arresto molto particolare quello avutosi a Napoli, dove una madre ed una figlia di 14 anni sono finite dietro le sbarre per spaccio. A trarle in arresto sono stati gli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

Sono state colte in flagranza di reato mentre consegnavano una dose di marjuana. La persona che acquistava è stata, anche, segnalata alla Prefettura.

Spaccio: arresto per madre e figlia minorenne

Lo spaccio di droga come unica rendita per una mamma ed una figlia di 14 anni? Questa potrebbe essere una spiegazione possibile, anche se le indagini sono ancora in pieno corso. Sta di fatto che, nel quartiere Ponticelli, periferia ad Est di Napoli, una donna di 40 anni è stata sorpresa dai Carabinieri mentre spacciava insieme a sua figlia di 14 anni, poco dopo la mezzanotte di ieri.

Le due sono state scoperte e sorprese in Viale delle Metamorfosi, a pochi passi dall’Ospedale Del Mare (uno dei principali nosocomi della periferia della città partenopea), mentre consegnavano una dose di marijuana ad un cliente. La persona che ha acquistato la droga è stata, poi, segnalata alla Procura di Napoli.

A notare lo strano movimento delle due sono stati i Carabinieri che le hanno viste prendere e consegnare la droga. Da lì è partita anche la perquisizione nella casa delle due e gli uomini dell’Arma vi hanno trovato altre 10 dosi di stupefacente che sono state, poi, sequestrate. Non solo dosi di marijuana, ma anche di hashish fra quelle sequestrate.

Insieme sono stati portati via dall’appartamento anche tutto il materiale e l’occorrente necessario al confezionamento della droga stessa, con anche la somma di 50€, proventi proprio della vendita di alcune dosi fatte precedentemente.

Arrestate nel pieno della cessione di droga ad un cliente

La donna, che era già nota alle Forze dell’Ordine, è stata arrestata e trasportata al carcere femminile di Pozzuoli. Mentre per sua figlia, che ricordiamo, ha soltanto 14 anni, è scattata una denuncia per spaccio di droga (la stessa accusa che è stata rivolta alla madre al momento del suo arresto) al Tribunale dei minori di Napoli, ed è stata affidata al padre in custodia.

Madre e figlia stavano portando avanti degli affari di famiglia, sapendo bene che si trattava, comunque, di qualcosa di illegale. Sorprese proprio mentre spacciavano, ad identificarle sono stati i Carabinieri della locale stazione di Cercola, comune confinante con il quartiere Ponticelli.

Le due donne stavano cedendo marijuana ad un altro uomo. Quest’ultimo, poi, nell’atto di arresto e identificazione delle due donne, è stato anche lui segnalato alla Procura di Napoli. Ciò che maggiormente ha colpito chi sta indagando è che, questo famoso “affare” che le due, madre e figlia, stavano portando avanti, ha visto nella perquisizione della loro casa, trovare qualcosa di ancora più grosso ed importante, ovvero tutto l’occorrente per confezionare le dosi di droga e poi spacciarle.

L’arresto per la madre, ma anche la denuncia per una ragazzina di soli 14 anni che, a questa giovane età, ha già sulla propria fedina penale “qualcosa di sporco” e, a procurarglielo è stata la sua stessa mamma.