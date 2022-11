Oroscopo, quali sono i 3 segni più pericolosi dello zodiaco: meglio tenerli lontano

Ci sono tre segni zodiacali dell’oroscopo che sono i più pericolosi in assoluto ed è meglio tenerli lontani. Sono proprio questi tre.

Inutile girarci intorno, i segni zodiacali sono terribili e hanno caratteristiche molto particolari alla quale fare attenzione. Ce ne sono tre in particolare che sono cattivissimi e hanno un carattere veramente spietato: tutti gli altri non sanno come affrontarli e spesso ci si tiene proprio alla larga per questo motivo. Non guardano in faccia nessuno e la loro opinione spesso stride con ciò che potrebbe essere politicamente corretto. Vogliamo scoprire chi sono questi tre trementi segni zodiacali? Ecco i più pericolosi in assoluto.

Segni Zodiacali, come influenzano il carattere?

Quante volte si fa o riceve la domanda “Di che segno sei?” Nella maggior parte dei casi si risponde sorridendo, alcuni non ci credono ma comunque tutti vanno sempre a sbirciare quelle che sono le caratteristiche di ogni segno e i fattori che caratterizzano il carattere di ognuno.

Ci sono persone molto calme, altre puntigliose e alcune lunatiche sino ai segni considerati pericolosi perché non guardano in faccia nessuno. Ed è proprio così, questi tre in particolare non amano essere contraddetti e se possono passano sopra a tutto pur di raggiungere l’obiettivo.

I 3 segni più pericolosi dell’oroscopo, quali sono

Quando rabbia e determinazione si incontrano, per questi segni zodiacali vuol dire prepararsi alla guerra. Ci sono alcuni segni che sanno come mantenere la calma e far buon viso a cattivo gioco, altri invece che non sanno gestirla e non gli interessa nemmeno provarci.

L’ira è una delle caratteristiche predominanti di questi segni zodiacali che non guardano in faccia nessuno, chiunque esso sia.

Il primo segno zodiacale pericoloso è lo Scorpione, con una fama che non ha bisogno di presentazioni. Tenebroso e affascinante, sa sfuggire agli argomenti e ne propone di nuovi mentre studia la sua preda sino a quando non è il momento di pungere. Il suo veleno è il più delle volte “letale” colpendo senza più voltarsi indietro.

Indaga, scopre, studia e poi colpisce perché ha un sesto senso incredibile e sa bene quali armi usare per affondare la sua preda. È un segno che usa il cervello, ferisce con il silenzio e agisce senza fallire mai un colpo.

Al secondo posto dei segni più pericolosi dello zodiaco c’è la Vergine. Non lasciatevi incantare dal suo aspetto buono e dal suo sorriso rassicurante, perché il suo essere puntiglioso e maniaco dell’ordine lo porta ad una cattiveria particolarmente ingestibile. Un segno contorto che sa come attuare strategie e punire il suo avversario senza sentirsi in colpa. Il vero problema è la loro predisposizione a criticare tutto e tutti, lasciando le altre persone impotenti dinanzi a questo modo di fare snervante.

Il terzo segno è l’Acquario, estroso e simpaticissimo seppur libertino e molto intelligente. Nulla per lui è impossibile ed è egoista, infatti per raggiungere i suoi obiettivi non guarda in faccia nessuno.

Non si fa scrupoli e crede che con un sorriso e una battuta risolva tutto, mentre miete vittime con la sua lingua biforcuta.