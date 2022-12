Oroscopo, i segni più astuti dello zodiaco: a loro non li puoi fregare

By

Oroscopo, sai quali sono i segni zodiacali più astuti? A loro proprio non puoi fregarli, non si lasciano passare la mosca sotto il naso!

La furbizia è una qualità innata che ciascuno di noi ha. Tuttavia, ci sono delle persone che sono più astute di altre, notato mai? Ecco di quale segno sono le “vecchie volpi”.

Oroscopo, quali sono i segni più astuti dello zodiaco

Avete mai sentito rivolgersi ad una persona con l’appellativo “vecchia volpe”? Questa espressione fa riferimento a persone che appaiono astute e furbe.

La furbizia, associata alla volpe che è uno dei pochi animali in grado di adattarsi all’ambiente che lo circonda scansando i pericoli che istintivamente riconosce, è insita in ognuno di noi.

Tuttavia, l’astuzia, per quanto possa essere una qualità innata, si sviluppa e manifesta in maniera diversa in ognuno di noi. Avrai notato che esistono persone predisposte ad agire in un determinato modo o a manifestare più abilità.

Esistono quelle più creative e anche quelle capaci di svolgere con disinvoltura rispetto ad altri, determinate attività. Esistono poi le persone furbe, quelle che non te ne fanno passare una, quelle che sono in grado di cavarsela in ogni occasione cercando la soluzione a loro più favorevole.

Quali sono i segni dello zodiaco più astuti? In questo caso l’oroscopo arriva in nostro soccorso: Sagittario, Leone, Vergine e Aquario.

Caratteristiche dei segni più furbi dello zodiaco

Abbiamo appurato che l’oroscopo è in grado di indicarci quali persone manifestano e sviluppano in maniera maggiore o minore, determinate qualità e la furbizia è una di queste.

Abbiamo anche visto quali sono, secondo l’oroscopo, i segni considerati più astuti dello zodiaco e cioè: Sagittario, Leone, Vergine e Aquario. Scopriamone le caratteristiche.

Partiamo dal Sagittario. I nato sotto questo segno hanno dalla loro un dono importante, quello della parlantina. Nessuno più di un sagittario può definirsi abile, in senso furbo, con le parole. Ironici ed autoironici, di tutto si può parlare con lui ma attenzione a raccontare bugie: la sua abilità nello sgamare i furbetti potrebbe mettervi in difficoltà!

Severi e meticolosi, i sagittario sanno sempre come uscire da problemi e difficoltà. Hanno un ottimo intuito: sono capaci di riconoscere chi sta provando a tendere loro una trappola. Il loro sesto senso per bugie e mezze verità, porterà i nati sotto questo segno a trovare escamotage intelligenti per evitare di essere fregati.

Proseguiamo con il Leone. Le persone nate sotto questo segno sono caratterialmente forti, determinate e sicure di sé stesse. Capaci di fare leva tanto sui propri punti di forza quanto su quelli deboli, i leoni riescono a cavarsela brillantemente in ogni situazione.

Le loro capacità analitiche e di problem solving, rende questo segno uno dei più furbetti dello zodiaco: messi spalle al muro o in situazioni difficili, i nostri leoncini sfrutteranno la loro naturale furbizia per escogitare escamotage e strategie ingegnose per tirarsi fuori da guai e difficoltà.

Testardaggine e diffidenza: non solo furbizia per questi segni

Passiamo ora alla Vergine. I nato sotto questo segno, secondo lo zodiaco hanno una qualità che tanti invidiano: la caparbietà. Difficile distogliere i vergine o cercare di farli ragionare: quando si mettono in testa una cosa, andranno avanti fino ad obiettivo raggiunto.

Considerati tra i più astuti, i nati sotto il segno della vergine adorano misurarsi in sfide e competizioni. Anche se è molto probabile che si ritrovino ad avere a che fare con persone astute come loro, la capacità di tirarsi fuori da situazioni sconvenienti è dalla loro.

Arriviamo all’ultimo segno, quello dell’Aquario. I nostri amici aquarietti sono tra le persone più concrete, analitiche e dirette. Preparati su argomenti tra i più vari e disparati, sono in grado di confrontarsi con tutti e in qualsiasi situazione. La furbizia che li caratterizza è il loro salvagente: cadranno sempre in piedi.